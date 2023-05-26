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中國「AI換臉詐騙」橫行 安徽男9秒失245萬人民幣

特派記者賴錦宏／北京即時報導
警方講述歹徒例用AI人工智能變臉假扮熟人，向被害人要索取財物，防不勝防。（取材自荔枝網）
警方講述歹徒例用AI人工智能變臉假扮熟人，向被害人要索取財物，防不勝防。（取材自荔枝網）

繼早前一名福建商人10分鐘被AI換臉詐騙430萬元人民幣（約61萬美元）之後，安徽安慶的何先生亦接到類似視訊電話，短短9秒鐘被騙走245萬元人民幣（約34.77萬美元）。「AI詐騙正在全國爆發」話題一度衝上微博熱搜，引發網友熱議。

安徽官媒「大皖新聞」報導，4月27日，何先生接到AI換臉冒充的熟人視頻電話，讓他幫忙轉一筆錢。但9秒之後，對方以「在開會」為由，迅速掛斷了電話，還稱「微信和電話不能說，加一下QQ」。

對方在QQ上告訴何先生，目前有一個項目招標需要周轉資金，希望何先生先行幫忙墊付。何先生沒有猶豫，立刻讓家人將245萬元人民幣轉到對方指定的帳號上，「因為打了視訊電話又是熟人」，「我就沒多想，就轉帳了」，直到事後撥打朋友電話才得知被騙。何先生迅速報警，當地專案民警第一時間凍結相關帳戶，連夜趕赴北京市抓獲三名犯罪嫌疑人，追回何先生被騙的132萬元人民幣。目前，該案件正在進一步偵辦中。

隨著人工智能發展，中國近期出現AI換臉新騙局。福州市一科技公司老闆接到利用AI換臉技術佯裝好友的視頻電話，10分鐘內被騙走430萬元人民幣。

據悉，詐騙集團的手法層出不窮，技巧每年都在演進，而且更懂得善用科技犯案。先前南京就發生了一宗女子被騙3000元人民幣的案件，騙徒利用手機變臉程式製作假扮受害人朋友的影片，受害人雖然嘗試核對對方身分，但最後仍然受騙。

AI 詐騙集團 微信

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