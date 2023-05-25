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中國外賣強勁復甦 美團首季財報轉虧為盈

記者林茂仁／即時報導
中國最大外賣平台業者─美團25日公布第1季財報顯示，營收人民幣586.2億元（約82.8億美元），年增26.7%，淨利潤人民幣33.6億元（約4.7億美元），不僅轉虧為盈，並大幅超出市場預期。新華社
中國最大外賣平台業者─美團25日公布第1季財報顯示，營收人民幣586.2億元（約82.8億美元），年增26.7%，淨利潤人民幣33.6億元（約4.7億美元），不僅轉虧為盈，並大幅超出市場預期。新華社

中國最大外賣平台業者─美團25日公布第1季財報顯示，營收人民幣586.2億元（約82.8億美元），年增26.7%，淨利潤人民幣33.6億元（約4.7億美元），不僅轉虧為盈，並大幅超出市場預期。

華爾街見聞報導，第1季向來是外賣行業的傳統淡季，但在疫情解封和消費復甦的背景下，美團營收及獲利都表現亮眼。

分業務來看，美團首季核心本地商業 (包括原有餐飲外賣和到店、酒店及旅遊分部以及美團閃購、民宿以及交通票務等) 實現穩步增長，營收達人民幣429億元，年增25.5%，同時創下人民幣94.4億元經營利潤，為史上最佳單季表現。

美團在財報中表示，餐飲外賣及美團閃購業務的收入增長，主要受交易筆數及客單價增加，以及更有效的交易使用者激勵策略所推動；到店、 酒店及旅遊業務收入增長主要受消費恢復帶來的強勁的交易金額增長所推動，部分被收入結構變動導致的變現率減少所抵銷。

美團表示，測試新的行銷及推廣形式帶動業績，例如3月在深圳面向商家推出全新的「神搶手」行銷活動，商家可以通過直播、短視頻等形式售賣低價但高品質的菜品。在4月們升級月度行銷活動「神券節」，商家可以通過限時秒殺、直播、短視頻等模式提供深折優惠，打造爆品，作為貨架模式的補充為商家打開更多增長空間，通過直播活動鼓勵消費者進行囤券，激發非即時性需求。

成本方面，美團銷售成本費用控制相對穩定。不過首季行銷費用支出年增14.6%至人民幣104億元，公司表示，此項開支增加主要是由消費恢復、商業環境變化及業務發展需求所致，可見美團在激烈競爭之下，面臨的補貼投入壓力。

研發支出由2022年第1季的人民幣49億元增長3.5%至2023年同期的人民幣50億元，主要由於雇員福利開支增加。研發開支占收入百分比由10.5%下降1.9個百分點至8.6%，主要是經營槓桿作用改善所致。

營收 利潤 華爾街

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