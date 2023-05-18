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野狗辱軍風波後 中國3家公司暫停脫口秀演出

中央社台北18日電
笑果文化演員李昊石在演出中，涉侮辱解放軍，被無限期停演。（取材自中新網）
笑果文化演員李昊石在演出中，涉侮辱解放軍，被無限期停演。（取材自中新網）

中國「笑果文化」的脫口秀演出被指侮辱中國解放軍引起軒然大波後，據報導，事件或波及中國整個脫口秀行業，3家公司包括「單立人喜劇」、「貓頭鷹喜劇」及「笑生喜劇脫口秀俱樂部」有脫口秀演出暫停。

笑果文化的脫口秀演員HOUSE（李昊石）13日在北京演出被指以侮辱解放軍，笑果文化被無限期暫停在北京所有演出，並罰款人民幣1335萬元（約191萬美元），而李昊石已被立案調查。

綜合第一財經、中國證券時報網及自由亞洲電台昨天及今天的報導，除了已無法在笑果文化應用程式上搜索到任何城市、任何日期的演出門票外，另有3家公司有脫口秀演出暫停，形容「一場脫口秀行業的整頓或正在來臨」。

取消演出的包括單立人喜劇，其應用程式上的日曆暫時沒有可購買的脫口秀門票日期。有網友上載了單立人喜劇脫口秀演出取消的短訊，但在應用程式下方推薦列表中一些演出仍可付款下單。

貓頭鷹喜劇的客服表示，目前上海的演出是正常，但北京的演出已經暫停。

原定19日在山東臨沂笑生喜劇脫口秀俱樂部舉行「汪德發只能演汪德發」，主辦方16日發出取消演出和退款通知。

除了有脫口秀演出暫停外，近日也有國外表演者在中國的演出被暫停。包括日本僧侶音樂人藥師寺寬邦原定17日在廣州的演出臨時被取消，主辦方發公告稱，接上級部門通知，「因不可抗力」而取消在廣州的演出。

原定20日在杭州演出的台灣三人編制樂團「椅子樂團」（The Chairs）也發出取消演出通知。

但報導沒有提及藥師寺寬邦及椅子樂團取消演出的原因。

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