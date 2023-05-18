中國在西沙群島開火鍋店 越南外交部：堅決反對

西沙群島永興島是中國海南三沙市所在地，島上近期開幕了火鍋店。（取材自「中國三沙」微信公眾號）

中國不久前在其控制的西沙群島的永興島上開幕一間火鍋店「寬窄巷子」，受到對該群島有主權聲索的越南 方面不滿，越南外交部表示堅決反對，且要求中國與菲律賓等各方尊重越南主權，為「南海行為準則」的談判「營造便利環境」做出積極貢獻。

中國2012年在南海設立「三沙市」，市政府設在西沙的永興島，而據官方的微信公眾號「中國三沙」消息，4月26日三沙永興島第一家火鍋店「寬窄巷子」三沙店正式揭牌開業，該店能夠同時容納120人就餐，店內的火鍋食材都由當日空運配送。

據越通社報導，越南外交部副發言人范秋姮18日在記者會上回答媒體對「寬窄巷子」開幕的提問時表示，「越南擁有足夠法律依據和歷史證據來證明本國對黃沙群島（即西沙群島）的主權是符合國際法」。她強調，越南堅決反對侵犯越南對該群島的主權和有關權利的行為。

對於中國科研船「向陽紅10號」日前在萬安攤活動，范秋姮則指出，「對於侵犯越南主權權利和管轄權案，越南外交部和有關機關已經和正在開展各項符合國際法和越南法的措施，以確保越南正當權利和利益」。此外，菲律賓近日在南海放置導航浮標，范秋姮則强调，越南擁有足夠法律依據和歷史證據來證明本國對南沙群島的主權是符合國際法。「越南堅決反對侵犯越南對長沙群島（即南沙群島）的主權和有關權利的行為」。

范秋姮呼籲中國跟菲律賓尊重越南主權，為「南海行為準則」的談判「營造便利環境」做出積極貢獻。

中國跟南越以及內戰統一後的越南，分別在1974年、1988年爆發過西沙海戰與赤瓜礁海戰。此前，在2023年2月底，西沙永興島已經有「椰語堂福山咖啡 三沙聯名店」開幕，門市可以容納150人同時用餐，經營各種清補涼、點心、奶茶、咖啡、茶飲等。

5月17日，中國和東協國家在越南下龍市舉行落實睽違近兩年恢復舉辦的「南海各方行為宣言」第20次高官會。據中國外交部消息，各方高度評價「南海行為準則」磋商取得的積極進展和良好勢頭，同意加快磋商，「年內完成案文第二輪審讀」。

2018年11月，時任中國總理李克強在新加坡 舉辦的東亞高峰會上提出爭取3年達成「南海行為準則」，2019年，各方完成第一輪審讀，啟動第二輪審讀。不過疫情之後，磋商受到衝擊，直到2022年底才恢復實體談判。