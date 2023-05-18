結婚時必須有房？ 過半數中國青年這樣認為

中國青年報旗下問卷調查顯示，三分之二中國青年認為，必須有房才可以結婚。（搜狐網）

有房在手才可以結婚？中國機構訪問約1500名35歲以下的青年男女，超過2/3人的回答都非常現實—必須有。這樣的回答以女性居多，而且明確表示：「租屋不可以」。

官媒「中國青年報」旗下問卷網所作的調查顯示，67.1%的人認為「成家時必須要有自己的住房」，20%說「要看情況」，僅12.9%人認為「沒有必要」。北上廣深青年這種必須有的觀念特別強，達到78.4%，二線城市青年稍弱，也高達67.7%。其中，以女性和18至25歲年齡層的人較為執著。

78.5%受訪的中國青年都認有自己的房子才有安全感、歸屬感，53.9%人認為買房子更能提升居住和生活質素，還有22.9%人認為結婚有房子是傳統習俗。

「自己有了房才算是在一個地方生了根。」北京 「95後」鄭月嵐與丈夫結婚後，一直住在夫家名下的單位，但子女出生後，空間一下子就不夠用，最後在當地買了個二手單位。她一直很堅持成家時要有房這個觀念，因為房子本身可以帶給她很強的安全感。相反，租屋就代表了未來將會不斷搬家。

27歲的楊平是江西在湖北武漢 的檢察部門工作，他也認為房子是對另一半的承諾，是開展共同生活的物質基礎，也是男性經濟實力的證明。

北京首都經濟貿易大學教授趙秀池則指出，中國自古就有買房置業是成功人生寫照的看法，因此很多人的人生奮鬥目標就是擁有屬於自己的房子。但他認為這同時要根據自身實際情況來定，沒必要為了買房子而背上巨額債務，租屆都一樣可以解決居住問題，同樣能使生活更美好。