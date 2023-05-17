中國反間諜法升級 恐衝擊跨國高科技合作基礎

多家外商在中國被查，加上剛修正的「反間諜 法」擴大適用範圍，導致歐商人人自危，專家警告，中國恐將毀掉跨國高科技合作的基礎。

凱盛融英（Capvision）等多家諮詢顧問業者最近在中國被搜查，官媒指其「淪為境外情報機構幫凶」，以維護國家安全為由修正的「反間諜法」也將在7月實施，擴大間諜行為定義，讓在中國的外商倍感壓力。

中國德國商會（AHK China）派駐在北京 的代表晏思（Jens Hildebrandt）表示，德商對反間諜法相當緊張，他警告北京最近的動作與中國向外商示好的努力背道而馳。

他接受「南德日報」（Süddeutsche Zeitung）訪問時說，外商需要可靠的投資 環境和獲知訊息的管道，才可能評估風險，根據事實基礎決策。

上海是跨國企業在中國的主要據點，中國歐盟商會上海分會會長許倍帝（Bettina Schön-Behanzin）也說，最近有一股震盪的風氣席捲上海，每一個讀「反間諜法」條文的人都相當不安。

她接受瑞士「新蘇黎世報」（Neue Zürcher Zeitung）訪問時說，許多外商開始自問，從網路下載數據和資訊是否就已經違法。

中國最近將「反間諜法」條文從原來的40條增加到71條，將自7月實施，但用字刻意含糊不清，任何蒐集中國情資的企業、公會、組織、乃至個人都可能觸法，而且境外也適用，讓外商、非政府組織、學者人人自危。

推動瑞士和中國學術文化交流的「瑞士聯邦政府科技文化中心」（Swissnex in China）已經注意到這個新發展，提醒即將訪問中國的學者注意風險。

一位跨國法律事務所律師最近到中國拜訪客戶，對他們的不安感到震驚，他研判新法將衝擊高科技的投資。

這位代理多家歐商的律師表示，「中國正在毀掉研發和高科技領域跨國合作的基礎」。

「新蘇黎世報」分析說，鑑於中美對抗引發的地緣政治緊張，中共中央總書記習近平最在乎的顯然是來自國外的威脅，外商的信任反而才是次要的。