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人事異動 馬曉光、黃文濤任海協會副會長

特派記者賴錦宏／北京即時報導
中國國台辦新聞局局長、海協會副會長馬曉光。（人民網）
中國國台辦新聞局局長、海協會副會長馬曉光。（人民網）

中國國台辦新聞局長兼發言人馬曉光、國台辦交流局長黃文濤，日前雙雙成為海協會副會長，這使得中國海協會副會長增至六人。

馬曉光，是1963年生，今年年初屆滿60歲。1974年進入山西省太原市成成中學，1980年山西省高考文科狀元，畢業於北京大學中文系，文學碩士。也曾短暫在人民大學任教。曾任國台辦綜合局副局長（正廳級）、局長，海峽兩岸關係協會副秘書長、秘書長，國台辦新聞發言人。現仍任國務院台灣事務辦公室新聞局局長、發言人。

1980年，馬曉光以總分455分的成績成為當年山西省高考（中國大學聯招）文科狀元，同年進入北京大學，就讀於中文系。 1987年，拿到了文學碩士學位，同時進入人民大學教授中國古代文學批評史。

1987年到1992年在中國人民大學任教5年，1992年初調至海峽兩岸關係協會。隨後一直待在海協會，擔任副秘書長、秘書長，2013年成為國台辦新聞局長，次年成為該辦第五任發言人。

消息稱，馬曉光年齡屆滿廳局級退休年齡後，依然任國台辦局長兼發言人。由於這個位置重要，且馬曉光有多年對台談判與交流經驗，將仍維持在這個位置一段時間，至少到今年下半年。

國台辦交流局局長黃文濤，據公開資料，為1963年4月出生，出生於湖南省長沙市，壯族。 1985年7月畢業於廈門大學中文系，現任中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室交流局局長。

黃文濤歷任中國社科院台灣研究所綜合室副主任，國台辦綜合局副處長（海協會研究部副主任），中共中央駐港聯絡辦台灣事務部副處長，中央台辦、國務院台辦研究局處長、副局長、局長。2013年12月至2016年1月，任合肥市委常委、合肥市人民政府副市長。之後，回國台辦任交流局局長迄今。

黃文濤是前中國國台辦主任，即中央外事辦主任王毅和海協會會長張志軍的得力文膽，經常熬夜加班，為他們寫講稿和開會資料。

中國海協會現任會長為張志軍，副會長還有孫亞夫、李亞飛、周寧、李文輝。

中國國台辦交流局局長、海協會副會長黃文濤。（搜狐網）
中國國台辦交流局局長、海協會副會長黃文濤。（搜狐網）

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