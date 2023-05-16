號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

才通車半個月，號稱可用百年的大連灣海底隧道就傳出漏水。網傳視頻顯示，隧道一側不斷有水湧入，車輛緩慢通行；大連市城市管理局市政管理處工作人員16日下午回應稱，不是隧道主體漏水，是消防管道漏水，「已經修好了」。大連市交警支隊指揮中心工作人員表示海底隧道可安全通行，但不少網友對大連灣海底隧道的安全性表示擔心，「能不走就不走」。

瀟湘晨報報導，近日，有網友發視頻稱，5月1日剛通車的大連灣海底隧道發生漏水。據多段視頻顯示，在隧道上方有水不停掉落，路面上有較大塊面積積水。還有一段16日發布的視頻稱，車輛正從隧道裡倒車出來。

據資料顯示，大連灣海底隧道於2017年3月30日開工建設，2022年9月29日全線貫通，並於今年5月1日通車運營。其中，海底沉管段全長3035米，由18節沉管和一個最終接頭構成。隧道設計標準為城市快速路，設計使用年限100年。

中新網報導，大連灣海底隧道是中國北方寒冷地區首條跨海沉管隧道，也是全國首條自主設計施工的柔性節段式管節沉管隧道。工程南起大連市中山區人民路，向北以沉管隧道下穿大連灣海域，連接北岸城市主幹道，並延伸至201國道。主線全長約12.1公里，其中大連灣海底隧道全長約5.1公里，光明路延伸工程全長約7公里。

瀟湘晨報報導，大連交警接警處工作人員16日表示，目前該海底隧道仍正常通車，「前兩天，它是有一點漏水的，但是是正常的，相關部門正在處理」。

大連市交警支隊中山大隊工作人員表示，漏水那一段在民主廣場，不在海底隧道裡面，「是在通海底隧道的一條匝道裡，還沒進隧道，還在外面陸地上。」並表示民主廣場這一段暫時不通，「是消防設施漏水。」