中國副主席韓正訪荷蘭 艾司摩爾禁令成焦點

中國國家副主席韓正（左）今天到訪荷蘭，晉見國王亞歷山大（Willem-Alexander，右）。Getty Images

中國國家副主席韓正今天到訪荷蘭，會見國王與總理。荷媒指出荷中關係兩大痛點：安全機構報告視中國為威脅，以及半導體設備商艾司摩爾對中出口禁令。

時值歐洲聯盟外交部長會議12日將討論更新中國政策，以及13日歐盟與印太地區約60位外長會談也將有中國議題，中國副主席韓正與外長秦剛 ，這幾天也分別走訪歐洲數國。

秦剛到了德國 、法國和挪威，韓正則在出席英國國王加冕禮後轉到葡萄牙，今天則晉見荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander），並與總理德克魯（Alexander De Croo）等官員會談。

荷蘭媒體「電訊報」（De Telegraaf）分析，近來荷蘭與中國因兩件事而關係緊張，一是4月間荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）和情報與安全總局（AIVD）先後發表年報，直指中國是荷蘭最大的資訊和經濟安全威脅。

二是全球市占逾9成的半導體製造設備生產商艾司摩爾（ASML），因荷蘭政府3月宣布進一步管制先進設備出口到中國，掐住中國半導體升級進程，引起中國反彈。

電訊報採訪當地專家分析中國會否報復荷蘭，結果看法分歧。有人認為「會叫的狗不會咬」，中國雖對荷措辭嚴厲，但會找美國當代罪羔羊。也有人認為目前未見中方反制措施，不代表中國不會「記仇」。

例如荷蘭重要智庫「海牙策略研究中心」（HCSS）的中國專家鮑爾斯（Ardi Bouwers）認為，中國駐荷大使比過去用詞尖銳，顯示中國對荷蘭有極大不滿。

無論是否報復，專家們的共識是中國對荷蘭印象將長期受損。但電訊報認為韓正來訪，顯示中國仍希望荷蘭持續投資 。