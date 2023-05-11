我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加內陸好萊塢明星農場被惡意損壞 華人農場主喊冤

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

中國副主席韓正訪荷蘭 艾司摩爾禁令成焦點

中央社布魯塞爾11日專電
中國國家副主席韓正（左）今天到訪荷蘭，晉見國王亞歷山大（Willem-Alexander，右）。Getty Images
中國國家副主席韓正（左）今天到訪荷蘭，晉見國王亞歷山大（Willem-Alexander，右）。Getty Images

中國國家副主席韓正今天到訪荷蘭，會見國王與總理。荷媒指出荷中關係兩大痛點：安全機構報告視中國為威脅，以及半導體設備商艾司摩爾對中出口禁令。

時值歐洲聯盟外交部長會議12日將討論更新中國政策，以及13日歐盟與印太地區約60位外長會談也將有中國議題，中國副主席韓正與外長秦剛，這幾天也分別走訪歐洲數國。

秦剛到了德國、法國和挪威，韓正則在出席英國國王加冕禮後轉到葡萄牙，今天則晉見荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander），並與總理德克魯（Alexander De Croo）等官員會談。

荷蘭媒體「電訊報」（De Telegraaf）分析，近來荷蘭與中國因兩件事而關係緊張，一是4月間荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）和情報與安全總局（AIVD）先後發表年報，直指中國是荷蘭最大的資訊和經濟安全威脅。

二是全球市占逾9成的半導體製造設備生產商艾司摩爾（ASML），因荷蘭政府3月宣布進一步管制先進設備出口到中國，掐住中國半導體升級進程，引起中國反彈。

電訊報採訪當地專家分析中國會否報復荷蘭，結果看法分歧。有人認為「會叫的狗不會咬」，中國雖對荷措辭嚴厲，但會找美國當代罪羔羊。也有人認為目前未見中方反制措施，不代表中國不會「記仇」。

例如荷蘭重要智庫「海牙策略研究中心」（HCSS）的中國專家鮑爾斯（Ardi Bouwers）認為，中國駐荷大使比過去用詞尖銳，顯示中國對荷蘭有極大不滿。

無論是否報復，專家們的共識是中國對荷蘭印象將長期受損。但電訊報認為韓正來訪，顯示中國仍希望荷蘭持續投資

荷蘭是中國第7大外來投資者，中國則是荷蘭的第2大出口對象，僅次於德國。

中國國家副主席韓正（左）今天到訪荷蘭與首相呂特（Mark Rutte）會面。歐新...
中國國家副主席韓正（左）今天到訪荷蘭與首相呂特（Mark Rutte）會面。歐新社

秦剛 投資 德國

上一則

重慶副市長熊雪涉嫌嚴重違法 被中紀委調查

下一則

中國晶圓代工大廠中芯國際 Q1淨利潤年減44%

延伸閱讀

美積極推動對話 中國外交部：沒有習拜通話訊息

美積極推動對話 中國外交部：沒有習拜通話訊息
美積極推動對話 中國外交部：沒有習拜通話訊息

美積極推動對話 中國外交部：沒有習拜通話訊息
德總理：歐對中不脫鉤但要脫險 見秦剛稱願與中談烏危機

德總理：歐對中不脫鉤但要脫險 見秦剛稱願與中談烏危機
彭博：美貿易代表戴琪計畫月底會晤中商務部長

彭博：美貿易代表戴琪計畫月底會晤中商務部長

熱門新聞

孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

2023-05-07 09:00
谷愛凌在巴黎領獎，與梅西合影。（取材自微博）

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

2023-05-09 11:55
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00
孟晚舟（左圖）與現任老公的前妻（右圖)，長相極度酷似。(取材自微博)

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

2023-05-10 07:00

超人氣

更多 >
仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
王心凌翻版 她登「乘風2023」輾壓眾人 背後勢力曝光

王心凌翻版 她登「乘風2023」輾壓眾人 背後勢力曝光