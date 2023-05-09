我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關注通膨債限 股指全面收跌

中國經濟數據亮眼 人民幣為何又跌到逼近7

中首例單身女性凍卵案二審開庭 當事人不放棄生育自主

記者陳宥菘／即時報導
中國首例單身女姓凍卵案事主徐棗棗（化名）。（取自鳳凰WEEKLY）
中國首例單身女姓凍卵案事主徐棗棗（化名）。（取自鳳凰WEEKLY）

中國一名未婚女性徐棗棗（化名）曾在30歲那年，向北京婦產醫院尋求凍卵服務，卻遭院方拒絕，她因而以侵犯「一般人格權」為由，將醫院告上法庭，要求醫院停止侵害其權利、為其提供凍卵服務，並承擔本案訴訟費。2019年12月一審結果徐女敗訴，9日下午此案於北京市第三中級人民法院開庭二審。

開庭前，徐棗棗向媒體表示，4年過去社會的輿論持續變化，「凍卵」的話題躍上主流媒體，因此這一次開庭比之前更樂觀一點，心態也比較期待。她並稱，「不論結果如何，都不會放棄對於單身生育和女性身體自主、生育自主的關注」。

她更透露，前陣子她去做了第二次卵巢和生育力的檢查，「結果挺好的」。九派新聞報導，徐棗棗曾說，「怕卵子等不起」是她這些年打官司的擔心，她也坦承，除了國內訴訟持續進行，她也可能會考慮出國凍卵。她強調，「兩條線同時進行，國內的案子不會放棄」。

此案雖歷時4年多，仍有大量民眾關注，徐棗棗表示，「經過近4年多的時間，依然有這麼多的關注和支持，或許也反映出大家訴求的龐大。更多女性了解『凍卵』，並期待能擁有這個選項，把生育的選擇緊攥在自己手裡，抵抗生育力甚至未來的不確定性。」她強調，「我們（女性）可以對自己人生負責和做規劃」。

上觀新聞報導，中國近年生育率持續下探，平均初育年齡也呈上升趨勢。徐棗棗認為，未來開放單身凍卵可能會是一個趨勢，「如果我的個案能夠推動、加快這方面的推動，就是這個案子的正面意義了。」

人民日報報導，依據中國《人類輔助生殖技術規範》現行法規，若不符合「人口與計劃生育法」的夫婦和單身婦女是禁止實施人類輔助生殖技術。

此前，中國國家衛健委亦曾兩次對「賦予單身女性實施輔助生育技術權利，切實保障女性平等生育權的建議」的提案給出回覆，禁止的原因有三：一是應用卵子冷凍技術存在健康隱患；二是為延遲生育為目的的凍卵在學術界依然存在較大爭議；三是嚴防商業化和維護社會公益是輔助生殖技術實施需要嚴格遵循的倫理原則。

然而，這項禁令或出現一絲曙光。今年3月的兩會上，有全國政協委員建議適度開放未婚女性凍卵，強調當前政策轉向鼓勵生育，故應適當修改關於生育技術的規定。而徐棗棗9日的這場法庭審理，也將左右未來中國對單身女性凍卵政策的規範。

中國首例單身女姓凍卵案事主徐棗棗（化名）。（取自微博）
中國首例單身女姓凍卵案事主徐棗棗（化名）。（取自微博）

北京 兩會 計劃生育

上一則

中國經濟數據亮眼 人民幣為何又跌到逼近7

下一則

世行行長：中國陷入債務重組僵局

延伸閱讀

不滿媽媽嘮叨 台男提3桶汽油燒死她…二審為何輕判？

不滿媽媽嘮叨 台男提3桶汽油燒死她…二審為何輕判？
丁允恭性騷案遭撤職停用3年 聲請裁判憲法審查遭駁回

丁允恭性騷案遭撤職停用3年 聲請裁判憲法審查遭駁回
插線板7大隱患 家中存在一項就可能觸電或著火

插線板7大隱患 家中存在一項就可能觸電或著火
水保局官員「吸奶嘴」接受性招待 二審駁回維持原判

水保局官員「吸奶嘴」接受性招待 二審駁回維持原判

熱門新聞

（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

2023-05-07 09:00
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00
運輸部3日決定，允許中國航空業每周來回美國班次由8班增至12班。(Getty Images)

華府讓步 中飛美班機 1周增至12班 即起生效

2023-05-03 21:48

超人氣

更多 >
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈

在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈
嬰兒潮世代4成沒退休積蓄 研究：67歲存到年薪10倍才夠

嬰兒潮世代4成沒退休積蓄 研究：67歲存到年薪10倍才夠
不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的
加拿大驅逐中國外交官 中駐加使館：堅決採取反制措施

加拿大驅逐中國外交官 中駐加使館：堅決採取反制措施