中首例單身女性凍卵案二審開庭 當事人不放棄生育自主

中國首例單身女姓凍卵案事主徐棗棗（化名）。（取自鳳凰WEEKLY）

中國一名未婚女性徐棗棗（化名）曾在30歲那年，向北京 婦產醫院尋求凍卵服務，卻遭院方拒絕，她因而以侵犯「一般人格權」為由，將醫院告上法庭，要求醫院停止侵害其權利、為其提供凍卵服務，並承擔本案訴訟費。2019年12月一審結果徐女敗訴，9日下午此案於北京市第三中級人民法院開庭二審。

開庭前，徐棗棗向媒體表示，4年過去社會的輿論持續變化，「凍卵」的話題躍上主流媒體，因此這一次開庭比之前更樂觀一點，心態也比較期待。她並稱，「不論結果如何，都不會放棄對於單身生育和女性身體自主、生育自主的關注」。

她更透露，前陣子她去做了第二次卵巢和生育力的檢查，「結果挺好的」。九派新聞報導，徐棗棗曾說，「怕卵子等不起」是她這些年打官司的擔心，她也坦承，除了國內訴訟持續進行，她也可能會考慮出國凍卵。她強調，「兩條線同時進行，國內的案子不會放棄」。

此案雖歷時4年多，仍有大量民眾關注，徐棗棗表示，「經過近4年多的時間，依然有這麼多的關注和支持，或許也反映出大家訴求的龐大。更多女性了解『凍卵』，並期待能擁有這個選項，把生育的選擇緊攥在自己手裡，抵抗生育力甚至未來的不確定性。」她強調，「我們（女性）可以對自己人生負責和做規劃」。

上觀新聞報導，中國近年生育率持續下探，平均初育年齡也呈上升趨勢。徐棗棗認為，未來開放單身凍卵可能會是一個趨勢，「如果我的個案能夠推動、加快這方面的推動，就是這個案子的正面意義了。」

人民日報報導，依據中國《人類輔助生殖技術規範》現行法規，若不符合「人口與計劃生育 法」的夫婦和單身婦女是禁止實施人類輔助生殖技術。

此前，中國國家衛健委亦曾兩次對「賦予單身女性實施輔助生育技術權利，切實保障女性平等生育權的建議」的提案給出回覆，禁止的原因有三：一是應用卵子冷凍技術存在健康隱患；二是為延遲生育為目的的凍卵在學術界依然存在較大爭議；三是嚴防商業化和維護社會公益是輔助生殖技術實施需要嚴格遵循的倫理原則。