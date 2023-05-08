加拿大驅逐中國外交官 中駐加使館：堅決採取反制措施

中國與加拿大外交緊張。（路透）

加拿大 8日驅逐涉嫌恐嚇加拿大國會議員莊文浩（Michael Chong）的中國駐多倫多外交官趙巍（Zhao Wei），中國駐加拿大使館 發言人表示，中方將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。

➤➤➤試圖恐嚇加拿大議員 中國外交官遭加國政府驅逐

使館發言人表示，5月8日，加拿大政府基於個別政客和媒體所謂「中國干涉加內政」的謊言，公然宣佈中國駐多倫多總領館一名領事官員為「不受歡迎的人」。這嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中加雙邊相關協定，蓄意破壞中加關係。中方強烈譴責並堅決反對，已向加方提出嚴正抗議。

使館發言人重申，中國從不干涉別國內政，所謂「中國干涉加內政」毫無根據，是對中方赤裸裸的污衊抹黑和基於意識形態偏見的政治操弄。加方無理挑釁，嚴重損害中國外交領事人員合法權益。

發言人強調指出，中方駐加外交領事人員一貫嚴格按照有關國際公約和中加雙邊協定依法履職。加政府不僅不保護中方外交領事人員的合法權益，反而刻意迎合反華勢力炒作，採取針對中方領事官員的極端行為，中方對此絕不接受。中方奉勸加方立即懸崖勒馬，不要在錯誤的道路上越走越遠。如果加方肆意妄為，中方勢將作出堅決有力回擊。