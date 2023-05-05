中國山東號航艦群台海耀武揚威 專家：政治宣傳居多

山東號航母。（取材自大陸央視軍事官方微博）

路透報導，中國上個月出動兩艘現役航艦之一的山東號到台灣東部海域參加包圍台灣的軍事演習，反暴露出中國還沒掌握航艦的正確運用方式，可能還需要數年才能夠嫻熟操控。

在中國致力軍隊現代化的同時，其難對付的飛彈部隊和諸如尖端巡洋艦等其他海軍船艦引起美國和盟友的關切。但根據4名武官和熟悉區域海軍部署的6名國防分析家表示，中國航艦遠離自家海岸構成有效威脅，可能還需要10年以上的時間。

這些武官和分析家告訴路透，中國的航艦更像是耀武揚威的宣傳展示品，在可能因為台灣而與美國發生衝突時有何價值，以及中國航艦在對太平洋和印度洋執行長程任務時能否獲得保護，在在令人存疑。

一些區域媒體根據中國官媒報導，將共軍 最近對台灣周邊進行的演習描繪成主動巡邏、對美國及其盟友構成軍事挑戰。但是8名專家認為，中國航艦其實還在受訓狀態。

數名武官和分析家舉例，飛機在夜間或惡劣天氣下降落，是航艦離岸後的關鍵性常規任務，這方面的演訓卻不是中國航艦的例行公事。

一些專家還表示，一旦發生衝突，中國航艦很容易遭受飛彈和潛艦攻擊，解放軍海軍仍無法完善執行掩護任務，尤其是反潛作戰。

英國國防部退休 海軍情報分析師霍林斯比（Trevor Hollingsbee）說：「有別於其他的軍事現代化，目前他們的航艦部署仍有政治作秀的成分。」

「航艦行動是非常複雜的賽局，中國得全靠自己找到方法。還有很長、很長的路要走。」