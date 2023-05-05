加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

中國駐加拿大大使叢培武。(取材自中新網)

加拿大 議員批北京 後遭恐嚇，加國外長考慮驅逐中國外交官引發中方強烈抗議；中國駐加拿大大使叢培武敦促加方立即停止政治鬧劇，並指如果加方執意挑釁，將堅決奉陪到底。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）5月4日表示，她考慮驅逐一名中國外交官。因根據一份2021年的情資報告，這名外交官曾試圖追蹤加拿大國會議員莊文浩（Michael Chong）在香港的家人，藉此恐嚇莊文浩。

中國駐加拿大大使館 同日以發言人談話方式表示，叢培武會見加拿大外交部負責人時，就加方基於個別政客和媒體所謂中國干涉加國內政的謊言，威脅可能驅逐有關中國駐加外交領事人員闡明嚴正立場，提出強烈抗議。

談話指出，叢培武表示中國一貫奉行不干涉別國內政原則，中方外交領事官員一向恪守有關國際公約和中加領事協定，依法履職。加國個別政客和媒體為撈取政治私利，出於意識形態偏見，大肆操弄涉華議題，肆意攻擊抹黑中國。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

叢培武稱，中方外交領事人員正常履職不容抹黑，中國國家主權、安全和發展利益不容侵犯。中方強烈敦促加方立即停止這場自導自演的政治鬧劇，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。「如果加方執意挑釁，我們將堅決奉陪到底」。