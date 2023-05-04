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上海市教委主任：大學畢業生就業 遇到前所未有重大挑戰

特派記者賴錦宏／北京即時報導
上海市教委主任周亞明表示，今年大學畢業生就業遇到了前所未有的重大挑戰。（搜狐網）
上海市教委主任周亞明表示，今年大學畢業生就業遇到了前所未有的重大挑戰。（搜狐網）

上海市教委主任周亞明說，疫情發生以來，大學畢業生就業遇到了前所未有的重大挑戰，由於就業壓力大，今年的大學畢業生要對崗位和薪酬有合理預期。

澎湃新聞報導，周亞明4日走進「2023民生訪談」直播間，談到大學畢業生就業問題說，今年全中國和上海畢業生數量都創歷史新高，就業壓力不斷增大，懇請全社會都來關注大學生就業，希望給予大學生就業更多關注和支持，同時應屆畢業生要樹立積極心態，對就業崗位和薪酬待遇形成合理預期，努力實現充分就業。

他說，上海市教委正在會同相關部門和學校大力拓展就業創業渠道，廣泛開展招聘活動，助力2023屆畢業生充分就業。

具體措施方面，一是拓崗位，教委與組織、經信、人社、國資等部門，共同從政策性崗位供給、政策性優惠及就業服務等方面形成促進畢業生就業的政策措施，高校也全員發動做好畢業生就業工作。

二是架橋梁，密切開展各類線下招聘活動，比如3月17日舉辦的2023屆上海高校畢業生春季招聘會，吸引1500多家用人單位參加，4月12日舉辦了2023屆上海高校就業實習招聘會採用就業招聘和見習實習模式，吸引了1000多家單位進場招聘，提供2500多個就業崗位和實習崗位1700多個，吸引了2萬多名學生到場參加。

三是強服務，目前正值畢業生就業黃金期、衝刺期，教委利用互聯網+就業新模式，深入開展線上線下相結合就業服務，對畢業生分層分類精準指導和就業引導，提供個性化就業指導。

此外，上海市教委還開展「一人一檔」、「一人一策」，做好困難群體的就業服務，為困難畢業生提供更多崗位對接機會。

就業 疫情

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