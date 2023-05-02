北京頻恫嚇武統台灣 中國網友不願上戰場：拒當韭菜

一名解放軍士兵在四川省瀘州市基地舉行的儀式上揮舞著國旗。（Getty Images）

中國新修訂的「徵兵工作條例」被認為反映台海衝突的可能性，但近日網上一篇反戰文引發大量網友共鳴，文章說，開戰絕不上戰場，也不會讓孩子去。有網友看了感慨地說，「為啥我等韭菜要拋頭顱灑熱血」。該文也引另一派網友圍剿，要求國家力阻此等謬論發酵。願不願意上戰場？也許測謊儀才知道。

法廣網報導，該反戰貼文寫道：「如果發生戰爭我是不會去的，也不會讓我的孩子去，我是生活在社會底層的人，和平的時候沒人記到我們，有難的時候才想起我們。說什麼國家有難，人人有責，發福利 的時候、享受國家待遇的時候都沒有給同等待遇，誰愛去誰去，反正我不會去，也不會讓我的孩子去。」

該貼文在中國各個網路平台轉發，引發無數網友共鳴。還有網友問：「大官的子女老婆都潤去美利堅了，為啥我等韭菜要拋頭顱灑熱血」、「我也不會去，底層老百姓沒有義務為資本賣命！」、「不願做亂世炮灰，也不願做盛世之牛馬，生在底層，活在當下，奮鬥一輩子可能都奉獻給了上層社會，沒人關心我們，我們只能顧好自己」。也有網友建議，讓「城管、農管先去」。

中央社報導，文章經轉發後，吸引超過327萬人次瀏覽和逾萬人留言論戰，更有不少網友在網易、微博 等平台發布曉以大義的長篇大論展開反制，不外乎提醒「覆巢之下安有完卵」等。

分析反戰文獲得廣大迴響的箇中原由，知乎網發表「起風了！『不願為國而戰』引起無數人共鳴，行為很危險，該重視了」的文章指出，農管、城管甚至交警等胡作非為，特別農管至少得罪60%以上的民眾，造成非常大的負面影響。