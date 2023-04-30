我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「80歲老人求再讓工作4年」 拜登記協晚宴遭酸老

丁立人擊敗俄強敵 成中國首位世界西洋棋王

不滿尹錫悅長津湖戰役史觀 央視重播電視劇回應

中央社台北30日電
韓國總統尹錫悅在向參眾兩院議員發表演說時提及長津湖戰役，引發中國不悅。(路透)
韓國總統尹錫悅在向參眾兩院議員發表演說時提及長津湖戰役，引發中國不悅。(路透)

韓國總統尹錫悅日前在美國國會發表演說時，提到1950年韓戰長津湖戰役，觀點和中國官方迥然不同，引發中國不滿。中國央視今起重播電視劇「跨過鴨綠江」，稱影片「反映抗美援朝偉大勝利」。

根據央視新聞app（應用程式），今天起每晚10時在央視國防軍事頻道（CCTV-7）重播「跨過鴨綠江」，指這部電視劇全面呈現了「抗美援朝」戰爭（即韓戰）的歷史畫卷，「真實還原了包括長津湖戰役等多場震撼人心的戰鬥場景，深刻展示了偉大的抗美援朝精神」。

央視並稱，「全劇以雄辯的事實說明：『鋼多氣少』的侵略者必敗！」

正在美國訪問的韓國總統尹錫悅，27日向參眾兩院議員發表演說時提到，「美國海軍陸戰隊第一師在長津湖戰役中，奇蹟般地突破了12萬中國軍隊的圍攻」。他說，美國的兒女們為了保衛一個「他們從不知道的國家，以及他們素未謀面的人們」犧牲了生命。

尹錫悅的言論引發中國強烈不滿。中國外交部發言人毛寧對此反駁後，央視昨天宣布將重播電視劇「跨過鴨綠江」。

1950年11月26日至12月11日爆發的長津湖戰役，主要戰場位於北韓長津與價川地區，中國部隊越過鴨綠江包圍以美國與南韓為主的聯合國部隊，雙方激戰造成重大傷亡，其中多數人是在酷寒中凍傷凍死。其後聯合國部隊成功突圍南撤，決定兩韓分裂的歷史命運。

港媒報導指出，對於這場戰役雙方的死傷情況，各自公布的數據相差很大，但可以肯定的是中方死傷較多，不過中方則視其為一場「偉大勝利」，因為這是中國軍隊首次和美軍直面對抗，擊退了美軍攻勢，改變了韓戰戰局。而美軍則視這是一次成功的突圍作戰，並不視其為敗仗。

長津湖 聯合國 兩韓

上一則

丁立人擊敗俄強敵 成中國首位世界西洋棋王

延伸閱讀

央視空拍台灣50分鐘紀錄片 引發中國民眾圍觀

央視空拍台灣50分鐘紀錄片 引發中國民眾圍觀
尹錫悅誇長津湖美軍「奇蹟突圍」 中國火大駁「敗退」

尹錫悅誇長津湖美軍「奇蹟突圍」 中國火大駁「敗退」
「屋頂被打穿」蘇丹戰火波及央視總台辦公樓 中企關燈避難

「屋頂被打穿」蘇丹戰火波及央視總台辦公樓 中企關燈避難
哈利波特將拍「10年」電視劇 JK羅琳擔任執行製片人

哈利波特將拍「10年」電視劇 JK羅琳擔任執行製片人

熱門新聞

南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
山東艦航艦編隊。（取自解放軍海軍微信公眾號）

中國將進入3航艦時代 宣告要再建新的航空母艦

2023-04-23 10:47
何超雲未婚夫無辜中槍捲入一起性侵案。（取材自Instagram）

香港消防員遊日涉性侵被捕 賭王千金男友無辜躺槍

2023-04-27 19:28

超人氣

更多 >
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
租屋族被當肥羊…房東巧立名目收費暴利 比租金更賺

租屋族被當肥羊…房東巧立名目收費暴利 比租金更賺
「內褲外露」招議論 古力娜扎曬照：不覺得我穿得有問題

「內褲外露」招議論 古力娜扎曬照：不覺得我穿得有問題
風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票
「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬