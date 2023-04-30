我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中駐日大使吳江浩警告日本 勿被綁上分裂中國的戰車

拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答

中駐日大使吳江浩警告日本 勿被綁上分裂中國的戰車

記者廖士鋒／即時報導
中國駐日大使28日向日本示警，「如果日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑」。（圖／取自中國駐日使館官網）
中國駐日大使28日向日本示警，「如果日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑」。（圖／取自中國駐日使館官網）

中國駐日大使吳江浩28日在日本記者俱樂部發表演講，就台灣問題他指出，台灣問題「事關中日關係基礎之基礎，是不可逾越的紅線」。他還強調，「如果日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑」。

據中國駐日使館官網消息，吳江浩28日在日本記者俱樂部發表演講時，作出上述表示。就雙邊關係，吳江浩指出，當前中日關係新老問題集中凸顯，各類挑戰山雨欲來，必須切實管住管好。「希望日方重信守諾、言出必行，妥處歷史、台灣等重大原則問題，停止損害中方核心利益的錯誤行徑」。

吳江浩提到，「有些國家一邊縱容支持台獨，一邊大談台海和平穩定，實質是要我們吞下國家主權遭分割，領土完整遭破壞的苦果，我們不會讓這種圖謀得逞」。他還特別說，「鼓噪所謂『台灣有事就是日本有事』既荒謬又危險。把純屬中國內政的事務同日本的安全保障扯在一起，邏輯不通，遺害無窮。如果日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑」。

他認為，當前中日關係來到關鍵十字路口，面臨的是邦交正常化以來最複雜的局面，遇到的是未曾有過的新問題、新風險、新挑戰。他點名道，「美國對中國肆意抹黑、極限施壓，還拉攏脅迫其他國家圍堵遏制中國發展，成為影響中日關係的最大外部挑戰」。喊話雙方要確保兩國關係不偏航、不停滯、不倒退。

吳江浩指出，中國從未把日本當作對手，更沒有當作威脅甚至敵人，「我們希望日方同樣如此」，並示警，如果日方基於將中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」的政策，「那麼中日關係的根基將受到實質性損害，中日關係的健康穩定發展將無從談起」。

而就美日荷協議等涉及半導體議題，吳江浩則指，日方不久前宣布收緊半導體出口管制，「到底是不是針對中國，大家心知肚明」。他強調，日本在經濟上曾遭遇美國無理殘酷打壓，切膚之痛猶在，不應為虎作倀。如日方執意為之，失去的不僅是中國市場，還將搭上日本半導體產業的未來。他並透露，中國將評估日方政策實際影響，不會坐視自身利益無端受損，「我們不希望看到中日雙輸，而某國竊喜的局面」。

吳江浩是3月21日抵達日本履新，接替前任大使孔鉉佑。到任月餘他密集拜會日本各界人士。

而中國外長秦剛4月2日在北京與到訪的日本外相林芳正會談時也強調，「台灣問題是中國核心利益的核心，事關中日關係的政治基礎」。他敦促日方「恪守中日四個政治文件的原則和迄今承諾，不得插手台灣問題、不得以任何形式損害中國主權」。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

日本 北京 秦剛

上一則

山東買「雞腿堡」打開只有兩片麵包 業者還強辯

延伸閱讀

日相岸田訪非 拉攏南方世界抗衡中俄

日相岸田訪非 拉攏南方世界抗衡中俄
秦剛會晤中亞5國外長 宣布5月將在西安舉辦峰會

秦剛會晤中亞5國外長 宣布5月將在西安舉辦峰會
中烏領袖通話 秦剛：體現中方勸和促談一貫立場

中烏領袖通話 秦剛：體現中方勸和促談一貫立場
中菲外長允化解南海分歧 小馬可仕稱秦剛的訪問「非常有用」

中菲外長允化解南海分歧 小馬可仕稱秦剛的訪問「非常有用」

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00
有女子發帖吐槽稱自己乘坐軟臥過夜車廂時，被分配到「三男一女」車廂，四人互不認識，且晚上睡覺時車門會關閉。（取材自新快報）

女搭軟臥列車被分配與3男過夜 「5小時不敢躺下」

2023-04-22 16:28
山東艦航艦編隊。（取自解放軍海軍微信公眾號）

中國將進入3航艦時代 宣告要再建新的航空母艦

2023-04-23 10:47

超人氣

更多 >
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
加州這四個城市膺選全美最適合居住地

加州這四個城市膺選全美最適合居住地
德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童

德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童
「內褲外露」招議論 古力娜扎曬照：不覺得我穿得有問題

「內褲外露」招議論 古力娜扎曬照：不覺得我穿得有問題