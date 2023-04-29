蘇丹內戰 中國解放軍撤僑近1200人 含241外籍人員

蘇丹內戰，兩艘共軍艦艇分兩批次接運近1,200人到，從蘇丹港穿越紅海到沙烏地阿拉伯吉達港。圖為參加這次任務的共軍南寧艦。（新華社）

蘇丹內戰發展之下，中國解放軍 艦艇執行兩次靠港撤僑，最新官方消息指出，一共從蘇丹港撤離940名中國公民、231名外籍人員到沙烏地阿拉伯的吉達港，加總是1,171人，其中外籍人士241名。

中國國防部發言人譚克非29日晚間指出，解放軍海軍南寧艦、微山湖艦於北京 時間4月26日至29日，從蘇丹港撤離940名中國公民、231名外籍人員至沙國吉達港。

另據新華社報導，第二批運送是於當地時間29日9時許（北京時間29日14時許）靠泊吉達港，包含中國在蘇丹人員272人，以及巴基斯坦、巴西等國人員221人。當地時間27日10時許（北京時間27日15時許）首批撤離的678人抵達吉達港，其中中國公民668名，外籍人員10名。

這次撤離任務的兵力由正在執行第43批護航任務的共軍 導彈驅逐艦南寧艦和綜合補給艦微山湖艦臨時編組而成，攜帶艦載直升機1架，任務官兵490多名，其中特戰隊員數十名。

而這次的撤離也是中國海軍繼2011年利比亞撤僑和2015年葉門撤僑後，第三次派軍艦執行海外撤離任務，並也是第二次靠港撤離。

公開資料顯示，2011年利比亞內戰爆發時，有3萬名中國公民在利比亞，共軍派出空軍4架伊爾－76飛機赴當地接運1,655人至蘇丹首都喀土穆；海軍第7批護航編隊徐州艦則於3月2日抵達利比亞附近海域執行撤僑任務。另外動用民航包機、外航包機、外國郵輪與商船，最後總共撤出中國在利比亞的3萬5,860人，以及外籍人士2,100人。

2015年3月的葉門撤僑，則是由解放軍海軍第19批赴亞丁灣護航編隊的臨沂艦、濰坊艦和微山湖艦，接出中國公民621人以及15國外國公民279人。前兩次撤僑任務，中國日後拍了「萬里歸途」、「戰狼2」、「紅海行動」等多部電影描述當時景象。