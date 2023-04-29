蘇丹內戰 中國解放軍撤僑近1200人 含241外籍人員
蘇丹內戰發展之下，中國解放軍艦艇執行兩次靠港撤僑，最新官方消息指出，一共從蘇丹港撤離940名中國公民、231名外籍人員到沙烏地阿拉伯的吉達港，加總是1,171人，其中外籍人士241名。
中國國防部發言人譚克非29日晚間指出，解放軍海軍南寧艦、微山湖艦於北京時間4月26日至29日，從蘇丹港撤離940名中國公民、231名外籍人員至沙國吉達港。
另據新華社報導，第二批運送是於當地時間29日9時許（北京時間29日14時許）靠泊吉達港，包含中國在蘇丹人員272人，以及巴基斯坦、巴西等國人員221人。當地時間27日10時許（北京時間27日15時許）首批撤離的678人抵達吉達港，其中中國公民668名，外籍人員10名。
這次撤離任務的兵力由正在執行第43批護航任務的共軍導彈驅逐艦南寧艦和綜合補給艦微山湖艦臨時編組而成，攜帶艦載直升機1架，任務官兵490多名，其中特戰隊員數十名。
而這次的撤離也是中國海軍繼2011年利比亞撤僑和2015年葉門撤僑後，第三次派軍艦執行海外撤離任務，並也是第二次靠港撤離。
公開資料顯示，2011年利比亞內戰爆發時，有3萬名中國公民在利比亞，共軍派出空軍4架伊爾－76飛機赴當地接運1,655人至蘇丹首都喀土穆；海軍第7批護航編隊徐州艦則於3月2日抵達利比亞附近海域執行撤僑任務。另外動用民航包機、外航包機、外國郵輪與商船，最後總共撤出中國在利比亞的3萬5,860人，以及外籍人士2,100人。
2015年3月的葉門撤僑，則是由解放軍海軍第19批赴亞丁灣護航編隊的臨沂艦、濰坊艦和微山湖艦，接出中國公民621人以及15國外國公民279人。前兩次撤僑任務，中國日後拍了「萬里歸途」、「戰狼2」、「紅海行動」等多部電影描述當時景象。
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