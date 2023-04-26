中國稱抗疫取得重大積極成果 寫入初中歷史課本

圖為去年12月15日，上海民眾在醫院外排隊等做新冠檢測。（中新社提供）中央社

中共 總書記習近平 2月宣稱取得 COVID-19疫情 防控重大決定性勝利後，中國抗疫「取得重大積極成果」，已被寫入新版初中八年級歷史課本下冊，引發網友感嘆「我們都是歷史的親歷者」。

網路訊息顯示，天津一名網友24日發布一段抖音影片稱，他的八年級初中歷史老師指出，「新冠肺炎」（COVID-19）已被寫入新版初中八年級歷史課本。

网友投稿

一名八年级初中的历史老师发布抖音称，疫情相关内容已经写入初中教材。 pic.twitter.com/nFlQx2VD4f — 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) 2023年4月25日

影片顯示，在課本的第98頁，出現一段「相關史事」寫道：「2020年伊始，新冠肺炎突如其來。我國堅持人民至上、生命至上，開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果，鑄就了生命至上、捨生忘死、尊重科學、命運與共的偉大抗疫精神。」

影片發布者附註「我們都是歷史的親歷者」，引發逾4萬網友發表感言。有網友寫道：「這個歷史我是參與者也是見證者，事到如今才明白歷史書上的寥寥數句，背後隱藏著多大的沉重。」

影片今天獲得多家中國媒體轉載後，在微博熱搜詞「網友發現疫情被寫進了初中歷史教材」，有網友表示「希望能找到真相」；還有人譏稱「不能讓別人寫」、「還少一句，我國是新冠陽性感染者最多的國家」。

習近平2月16日主持召開中共中央政治局常委會，宣稱取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇跡，還強調此前調整防控策略「完全正確」。

中國去年12月驟然放棄世界上最嚴格的「清零」防控政策後，疫情快速蔓延，社會陷入大亂，民眾面臨買藥難、就醫難困境。中國多省市推估8至9成人口染疫；紐約時報引用多篇論文與專家意見估計，這波疫情死亡人數約在100至150萬人，但中國官方通報，迄今僅8萬餘人在醫院染疫死亡。

華爾街日報中文網13日報導指出，中國試圖重塑民眾對於COVID-19疫情的記憶，其手段包含不公開疫情相關數據、查禁不認同政府抗疫「功績」的人，以及不允許舉辦紀念活動。

如今，又多一個「寫入教科書」。