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英國外相公開呼籲 與中國建立「熱絡」的建設性關係

編譯任中原／綜合外電
英國政府的新外交與國防政策，認為中國對英國是一個「劃時代的挑戰」，而非「威脅」。（路透）
英國政府的新外交與國防政策，認為中國對英國是一個「劃時代的挑戰」，而非「威脅」。（路透）

英國外相柯維立（James Cleverly）預訂在25日發表的演說中，呼籲英國與中國建立「熱絡且有建設性的」新雙邊關係。

英國金融時報（FT）報導，柯維立表示，「對我來說，如果宣布與中國進行新冷戰，並表示我們的目標是孤立中國，將既清楚又明白，甚至更令人滿意。清楚、明白且令人滿意，卻是錯誤。因為這將出賣國家利益，而且是對當代世界的一種偏執的誤解」。

柯維立的演說將聚焦於中國，並提出未來一年與中國交往的計畫，以改善英中關係。他將表示，「沒有中國參與，任何重大的全球性問題都無法解決，從氣候變遷到傳染病防護，從經濟穩定到核武擴散，都是如此」。但他也堅持，英國不會消除戒心。

首相蘇納克所採取的政策，是將中國的安全威脅中立化；亦即禁止一些中國科技，但在貿易、投資與氣候變遷等方面進行交流。蘇納克的新外交與國防政策，認為中國對英國是一個「劃時代的挑戰」，而非「威脅」。

柯維立希望今年訪問中國，表示西方國家致力於在擔憂中國崛起，以及國際合作需要與維持經濟關係之間尋求平衡。英國官員表示，北京當局已暗示歡迎柯維立來訪。

法國總統馬克宏4月訪問北京時，曾表示歐盟應在美中就台灣問題所產生的衝突之間保持距離，曾引發國際輿論反彈。

美國財政部長葉倫上周表示，美國在國家安全方面針對北京所採取的措施，並不是為了「窒息」中國經濟，且任何與中國「脫鉤」之舉將是「災難性」。

英國 北京 氣候變遷

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