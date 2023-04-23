我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研判經濟衰退 股市投資人注意2大早期指標

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

美智庫：中國人來美找代孕威脅國安 全方位滲透

中國新聞組／北京24日電
美國智庫「傳統基金會」生命、宗教和家庭中心的助理研究員艾瑪·沃特斯（Emma Waters）在採訪中稱，中國人來美找代孕「威脅美國國家安全」。圖為示意圖，非當事人。（取材自pexels攝影師Leah Kelley）
美國智庫「傳統基金會」生命、宗教和家庭中心的助理研究員艾瑪·沃特斯（Emma Waters）在採訪中稱，中國人來美找代孕「威脅美國國家安全」。圖為示意圖，非當事人。（取材自pexels攝影師Leah Kelley）

觀察者網引述美國媒體報導，美國智庫「傳統基金會」生命、宗教和家庭中心的助理研究員艾瑪·沃特斯（Emma Waters）在採訪中稱，中國人來美找代孕「威脅美國國家安全」。她表示，這一「威脅」源於美國政府根本無法「調查父母是誰、孩子是誰，以及中方參與程度」。

報導指出，美國只有部分州允許有償代孕，包括人口規模前兩名的加州德州，相關法律也沒有要求申報代孕合同信息。沃特斯認為，美國政府應通過法律要求披露所有與境外人士簽署的代孕合同，以進一步了解「問題規模」。

她表示，根據目前已知消息，加州似乎是中國人來美代孕的主要地區，一些加州代孕中心提供中英雙語服務，甚至在中國有辦公室。

報導稱，在美國代孕合同費用可高達10萬美元。

美國憲法第14條修正案確立所有在美國本土出生的人都可自動獲取美國身分，這也包括在美代孕產生的孩子，後者年滿21歲後，其父母也可以獲得美國綠卡。沃特斯認為，讓「實際上是中國人」的人獲取美國護照身分，是「中國對美國社會全方位滲透的進一步延續」，因為他們可以在美國的一些核心產業工作。

報導提到，代孕行業在中國是政府強力打擊的非法產業。中共中央政法委員會的政務新媒體平台「中央政法委長安劍」曾於2021年1月發文表示，「因為代孕在中國被禁止，就鑽法律空子就跑去美國」，「絕不是遵紀守法」。

加州 德州 綠卡

上一則

中國大學畢業生求職難 官方反批不肯屈就 惹不滿

延伸閱讀

FT：美促南韓廠勿填補美光在中銷售缺口 削弱中國報復力道

FT：美促南韓廠勿填補美光在中銷售缺口 削弱中國報復力道
2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜
眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲
女大生搭公車被捅7刀 嫌：這樣就少了一個毀滅我們國家的中國人

女大生搭公車被捅7刀 嫌：這樣就少了一個毀滅我們國家的中國人

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
有女子發帖吐槽稱自己乘坐軟臥過夜車廂時，被分配到「三男一女」車廂，四人互不認識，且晚上睡覺時車門會關閉。（取材自新快報）

女搭軟臥列車被分配與3男過夜 「5小時不敢躺下」

2023-04-22 16:28
北京豐台區長峰醫院發生大火，有人綁床單自救。（截自微博）

北京長峰醫院火災釀21死 院外入夜仍聞得到焦味

2023-04-18 12:05
網友誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容她像年輕的宋慧喬。（取材自都市快報橙柿互動）

中戲藝考摘后冠 來自寧波的她暴紅 網讚：像年輕宋慧喬

2023-04-21 11:00
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

2023-04-16 02:28

超人氣

更多 >
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼
眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲
60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老
盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點