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中國大學畢業生求職難 官方反批不肯屈就 惹不滿

中央社台北23日電
中國年輕人失業率仍在上升。中國官方企圖將問題歸咎於大學畢業生不肯將高學歷或對專業的野心放在一邊，從事勞動工作。 (中新社)
中國年輕人失業率仍在上升。中國官方企圖將問題歸咎於大學畢業生不肯將高學歷或對專業的野心放在一邊，從事勞動工作。 (中新社)

中國年輕人失業率仍在上升。英國金融時報報導，中國官方企圖將問題歸咎於大學畢業生不肯將高學歷或對專業的野心放在一邊從事勞動工作，惹來年輕人不滿。

雖然中國官方公布今年第一季GDP年增率達4.5%，但3月份16至24歲城鎮調查失業率卻高達19.6%。

金融時報今天報導，中國官方企圖年輕人失業問題歸咎於大學畢業生找不到工作，而大學畢業生失業是因為他們不肯將高學歷或對專業的野心放在一邊，去做一些勞動的工作。

如共青團3月間批評，年輕畢業生堅持自己的職業抱負，拒絕「在工廠擰緊螺絲」，並勸告他們應「脫下西裝，擼起衣袖到農田去」。

最近數周官媒發布數十個應屆大學新畢業生的狀況，指他們賺到大錢是靠在街頭賣小吃或種植水果，而不是靠他們讀書的專業範疇。

其中一則央視發布的影片，一對擁有大學學位的年輕夫婦，在浙江省東部街頭當小販賣鐵板燒豆腐和炸薯條，一晚賺人民幣9184元（約1332美元）。

社群平台微博上，有網友估計他們一晚要每分鐘服務1.6位客人才能達到銷售目標，並說如果賺錢是這麼容易，相信周圍到處都是賣豆腐和炸薯條的小販。

數天後這對夫婦接受北京青年報訪問時表示，他們的銷售額普遍比央視採訪當天至少減少了1/3。

報導表示，官方的說法在網路上引起熱議，有失業的畢業生批評當局未能為受到良好教育的年輕人，創造更多就業機會。有網友在社群平台微信上回應共青團的言論，指發文者「是否願意放棄現在的職位及薪酬而做清潔工」。

報導表示，這種強烈的反對，顯示公眾對缺乏社會流動性的憤怒日益高漲。在中國控制疫情和打壓私營企業下，進一步加劇了社會的不平等。

紐約城市大學政治系教授夏明表示，投資於讀書不再保證有高回報，這破壞了普通人如何在社會階梯上向上爬的基本理念。

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