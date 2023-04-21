習近平召開深改會：著力優化民營經濟發展環境

中共總書記習近平21日主持召開中央深改會。(美聯社)

中共 總書記習近平 21日主持召開中央深改會，通過「關於促進民營經濟發展壯大的意見」。會議稱，促進民營經濟發展壯大，要著力優化民營經濟發展環境，破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙。

新華社報導，習近平21日主持召開20屆中央全面深化改革委員會第一次會議並發表重要講話，強調今年是全面貫徹黨的20大 精神的開局之年，也是改革開放45週年和黨的18屆三中全會召開10週年。

他說，實現新時代新征程的目標任務，要把全面深化改革作為推進「中國式現代化」的根本動力，作為穩大局、應變局、開新局的重要抓手，把準方向、守正創新、真抓實幹，在新征程上譜寫改革開放新篇章。

會議審議通過了「關於促進民營經濟發展壯大的意見」、「中央全面深化改革委員會工作規則」、「中央全面深化改革委員會專項小組工作規則」、「中央全面深化改革委員會辦公室工作細則」、「中央全面深化改革委員會2023年工作要點」等。

會議指出，支持民營經濟發展是黨中央的一貫方針。促進民營經濟發展壯大，要著力優化民營經濟發展環境，破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙，引導民營企業在高品質發展中找準定位，透過企業自身改革發展、合規經營、轉型升級，不斷提升發展品質。

會議並指出，要充分考慮民營經濟特點，完善政策執行方式，加強政策協調性，推動各項優惠政策精準直達，切實解決企業實際困難。要把構建親清政商關係落到實處，引導促進民營經濟人士健康成長。

會議宣稱，18大以來，中共以巨大的政治勇氣全面深化改革，堅持目標引領，突出問題導向，敢於突進深水區，敢於啃硬骨頭，敢於涉險灘，敢於面對新矛盾新挑戰，堅決破除各方面體制機制弊端，以前所未有的力度打開了嶄新局面。「新時代10年，我們推動的改革是全方位、深層次、根本性的，取得的成就是歷史性、革命性、開創性的。」

會議還稱，放眼全世界，沒有哪個國家和政黨，能有這樣的政治氣魄和歷史擔當，敢於大刀闊斧、刀刃向內、自我革命，也沒有哪個國家和政黨，能在這麼短時間內推動這麼大範圍、這麼大規模、這麼大力度的改革，這是「中國特色社會主義」制度的鮮明特徵和顯著優勢。

會議要求，新征程上繼續推進全面深化改革，要堅持和加強黨的領導，把準改革方向，明確目標任務，以科學的謀劃、創新的魄力把各項工作抓好抓實。要抓好重大改革任務攻堅克難，統籌全域、把握重點，聚焦全面建設社會主義現代化國家中的重大問題謀劃推進改革，用好機構改革創造的有利條件，努力在破除各方面體制機制弊端、調整深層次利益格局上再攻下一些難點。

會議還要求加強改革調查研究，多到矛盾問題集中的地方和部門去，深入基層、走進群眾，體察實情、解剖麻雀，既深入研究具體問題，又善於綜合各方面情況，在總體思路和全域工作上多動腦筋、多下功夫。要加大改革抓落實力度，完善上下協同、條塊結合、精準高效的改革落實機制，下更大氣力抓好改革督察工作，推動改革舉措落地見效。要調動各方面改革積極性，健全改革創新激勵機制，加大改革典型經驗交流推廣，加強輿論引導，及時回應各方關切。