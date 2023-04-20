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孟晚舟任華為董事長後首發聲：2030年AI算力成長500倍

記者林宸誼／即時報導
輪值華為董事長後孟晚舟首發聲，預估2030年AI算力成長500倍。(取材自華為官方微博)
輪值華為董事長後孟晚舟首發聲，預估2030年AI算力成長500倍。(取材自華為官方微博)

華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟，19日在華為第20屆全球分析師大會演講中表示，2026年全球數位化轉型支出將達到3.4兆美元，這是整個產業鏈的新藍海。她並預計，2030年的人工智慧（AI）運算能力將增長500倍，華為也將持續推動建設5.5G時代領先的數位基礎設施。

華為於3月27至28日進行董事會換屆選舉，確定孟晚舟擔任華為輪值董事長，時間為4月1日至9月30日，此次大會也是孟晚舟當值輪值董事長後，首次在華為大型會議上公開亮相。

每日經濟新聞報導，孟晚舟指出，2026年全球數位化轉型支出將達到3.4兆美元，這是整個產業鏈的新藍海，無論是正在進行數位化轉型的企業，還是支撐數位化轉型的企業，均面臨巨大的市場空間和經濟收益。

孟晚舟表示，預計到2030年全球聯接總量將突破2,000億，同時企業網路接入、家庭寬頻接入、個人無線接入將迎來萬兆聯接的時代；通用算力將增長10倍、人工智慧算力將增長500倍。

孟晚舟認為，「數位化」是共識度最高、也是當前確定性最高的趨勢，已經成為越來越多國家、企業和組織的共同話題。而數位技術，將驅動生產力從「量變到質變」，並逐步成為經濟發展的核心引擎。

孟晚舟提到，在聯接產業上，從人到物，從家庭到工廠，從地上交通到地下礦道，極為豐富的行業場景要求聯接無處不在、無時不快，因此將持續推動建設5.5G時代領先的數位基礎設施，建構千億物聯、萬兆體驗的網路能力。

孟晚舟 華為 5G

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