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日中關係雖趨緊張 日本動畫片在中國仍大受歡迎

中央社台北16日電
「鈴芽之旅」在中國的票房告捷，圖為上海一處影院門口大螢幕播放「鈴芽之旅」預告片。(中央社)
「鈴芽之旅」在中國的票房告捷，圖為上海一處影院門口大螢幕播放「鈴芽之旅」預告片。(中央社)

共同社報導，上映不到1個月的日本動畫電影「鈴芽之旅」在中國取得票房佳績，即將上映的「灌籃高手」、「天空之城」等也備受期待，使日本動畫電影在日中關係緊張下，仍在中國大受歡迎。

報導指出，由日本知名動畫導演新海誠執導的「鈴芽之旅」，3月24日在中國上映以來，累計觀影數已突破2100萬人次，打破新海誠另一部動畫作品「你的名字」2016年創下的2068萬人次紀錄，創下日本動畫電影在中國上映的歷史新高。

據中國電影app「貓眼專業版」統計，截至4月14日止，「鈴芽之旅」在中國累計觀影數達2164萬人次，票房收入高達人民幣7.2億元（約1億美元）；而「你的名字」2016年的總票房為5.75億元（約8402萬美元）。

綜合共同社及中國媒體報導，近期將在中國上映的日本動畫片，有知名有漫畫「灌籃高手」的動畫版電影THE FIRST SLAM DUNK，以及重新上映、由知名動畫導演宮崎駿執導的「天空之城」。

據「貓眼專業版」分析，有多達100萬名中國觀眾表達想觀看THE FIRST SLAM DUNK的意願。而「天空之城」的重新上映，在中國網路上也受到許多影迷的期待。

共同社報導指出，上述現象反映，儘管日中關係近來因北京認為日本跟隨美國圍堵中國，以及日本人無端被拘問題等趨於緊張，日本文化在中國依然受到歡迎。

日本 電影 導演

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