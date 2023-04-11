我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完美的成年禮物…18歲青年第一次玩彩票 就中100萬

迎接通膨數據 史指收盤持平

時隔8個月再度圍台軍演 檢視中國武力戰術與用意

中央社北京11日綜合外電報導
共軍發動的東部戰區環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，10日結束。圖為共軍殲-15艦載機9日從海軍山東艦起飛。(新華社)
共軍發動的東部戰區環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，10日結束。圖為共軍殲-15艦載機9日從海軍山東艦起飛。(新華社)

中國昨天結束3天環台軍演，藉演練「封控」來展示武力，規模為去年8月以來之最。以下是法新社整理這次「聯合利劍」演習透露的中國軍力和戰術，以及發生衝突時台灣的機會。

● 演習展現出中國哪些能力？

中國部署大批武器，從最先進的陸基反艦飛彈到戰鬥機、轟炸機，甚至包括一艘航空母艦「山東號」。

台灣國防部表示，光是昨天就偵獲91架次共機和12艘次共艦擾台，其中54架次逾越台海中線及侵擾西南、東南空域。

曾任中國國務院參事的中國人民大學教授時殷弘表示，這次部署的複雜度，「展現出中國為必要攻台時所做準備的進展」。

中國軍事專家宋忠平告訴法新社：「解放軍的戰鬥能力也在持續改善，尤其是快速反應能力。」

中國認為自家部隊愈快能在台灣周邊立足，外國武力介入援台的機會就愈小。

● 中國反應為何如此激烈？

台灣總統蔡英文與聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州會晤後，中國以此為藉口發動軍演，令人想起去年8月，時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的共軍演習。

中國當時在距離台灣岸邊僅十多英里處舉行實彈軍演，是歷來在台灣周邊最大規模的武力展示。

一名中國分析家告訴法新社，本週的演習強度不若去年。但其他分析家主張，儘管這次演習較為克制，仍透露出更強的戰略成熟度。

宋忠平說：「相較於去年8月，解放軍戰鬥計畫有進步和新升級。」

香港軍事分析家梁國樑表示，出動山東號航艦，暗示這次演習目的比較不是展示武力，更像是演練實際作戰。

他指出，山東號部署在台海區域之外的太平洋，「意圖非常明顯，就是檢驗實際環境中的編隊戰鬥能力」。

● 如何理解中國的戰術？

與去年8月相似，這次演習著重封鎖台灣，目標是切斷台灣補給路線，同時結合壓制台灣防禦的空襲。

共機在最新演習中演練所謂的「封控」，其宣傳頻道還發布「模擬」空襲台北的非寫實圖像。但一些分析家仍持懷疑態度看待這類戰術的有效性。

英國倫敦大學亞非學院（SOAS）教授曾銳生（Steve Tsang）指出：「模擬時做得到的事，在現實戰鬥情況中可能可以執行，也可能無法。」

他還說：「（中國）無法肯定能嚇阻美國介入，或能有效實施鎖台，抑或發動兩棲突擊並予以持續來確保勝利」。

曾銳生主張，中國軍方還需要大約10年來「實質打造這類能力」，包括聯合兵種訓練，而且「未來十年台灣人也不會閒著」。

● 這對台灣未來的意義為何？

台灣藉演習因應威脅，並矢言對抗中國的「專制政權擴張」。

近年來，台灣也做出相應國防支出，尋求向美國採購多項系統來嚇阻中國，或是在無法嚇阻入侵的情況下，讓共軍承受重大代價。

新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）表示，這些系統包羅萬象，「從飛機、飛機零組件，到飛彈、飛彈技術、潛艦技術、雷達、監控設備和戰車」都有。

一旦620億美元合約上的戰機全數運交，台灣將擁有這個區域內最大型的美製F-16機隊。

莊嘉穎說，裝備充足「可向中國表明，無論最終結果可能為何，任何升級行為都將難以控制、具有高風險且代價極高」。

中國國家主席習近平曾稱統一是「歷史任務」，高昂代價是否足以動搖中國統一台灣的企圖心，目前仍不清楚，但曾銳生認為可能暫時足夠遏制北京。

他說：「若習近平認為解放軍能用可接受的代價做到，他早就已經犯台了。…他沒這麼做，是因為解放軍還不能。」

解放軍 共軍 習近平

上一則

中國4青年相約跳崖除了貧窮 恐涉農村現代化偏差

下一則

英媒披露中國魔掌外伸 施壓海外維族互相監控

延伸閱讀

軍演結束 共軍曝多重火箭攻台 54架次共機越中線破紀錄

軍演結束 共軍曝多重火箭攻台 54架次共機越中線破紀錄
解放軍環台軍演同時 美艦闖南海美濟礁

解放軍環台軍演同時 美艦闖南海美濟礁
兩岸海空短兵相接 台學者憂「擦槍走火」

兩岸海空短兵相接 台學者憂「擦槍走火」
美P-8A罕見現蹤台外海 軍事專家：恐有解放軍潛艦活動

美P-8A罕見現蹤台外海 軍事專家：恐有解放軍潛艦活動

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

2023-04-06 14:27
武漢華南海鮮市場。(美聯社)

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

2023-04-08 12:05
穿著褐色大衣的鞏俐隨馬克宏從法國飛抵北京。(Getty Images)

法國總統馬克宏訪華 驚見鞏俐夫婦同機隨行

2023-04-05 20:03

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
肯州銀行槍案5死8傷 兇手「不滿被解雇」 IG直播犯案過程

肯州銀行槍案5死8傷 兇手「不滿被解雇」 IG直播犯案過程