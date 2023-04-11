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付國豪父親託網友機場獻花悼兒子 稱「終生不入香港」

世界新聞網╱即時報導
被中國稱為「愛國記者」的付國豪2019年8月被香港機場內的暴徒圍毆，雙手被束帶綑綁。（路透）
被中國稱為「愛國記者」的付國豪2019年8月被香港機場內的暴徒圍毆，雙手被束帶綑綁。（路透）

2019年在香港機場反修例示威活動中遇襲的《環球時報》前記者付國豪，於2021年10月因抑鬱症逝世。4月9日，付國豪父親發文，拜託網友到香港機場候機大廳獻上白花悼念亡子。付國豪父親同時回覆網友稱此舉因自己「終身不入香港」，才委託大家幫忙。

香港01報導，4月9日，付國豪父親通過帳號@傅誠學F在網路發文：「拜託朋友們，如果您去香港，或者回到香港，麻煩您到香港機場候機大廳的這個地方，替我放上一朵白色的小花。萬萬分感謝。」

有網友留言稱：「把您的文章轉給了家庭群，讓香港的親人留下一朵白花，以慰英雄。」付國豪父親回覆：「非常感謝您，正是因為終生不入香港才委託大家幫忙。」

付國豪父親11日更新貼文，稱：「所有的朋友們，感謝盡心盡力地為紀念付國豪的事情勞心勞力，不到兩天，百萬同情和愛戴國豪的好人關注了我的拜望，更有千餘朋友留言，慰心之情難以言表。再一次感謝大家！萬萬分感謝！」

2019年8月13日，付國豪在香港機場反修例示威活動中遇襲，被示威者包圍毆打並被綁在行李車上；2022年11月17日，付國豪父親通過社交網路發布消息稱，「知名愛國愛港記者付國豪於公元2021年10月25日晚間因病去逝，逝年三十周歲。另，英雄記者付國豪的骨灰已於公元2022年5月安放在天津憩園，墓碑上刻着：無限追息四個大字。」

(取自網路)
(取自網路)

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