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中共反腐劍指大型國企 緊盯「一把手」

記者陳政錄／即時報導
中國強化反腐動作，中共二十屆中央第一輪巡視，15個巡視組已完成巡視進駐工作。(圖源/杭州市紀委監委)
中國強化反腐動作，中共二十屆中央第一輪巡視，15個巡視組已完成巡視進駐工作。(圖源/杭州市紀委監委)

中共中紀委發布訊息，截至8日，主要針對30家中管企業（中央管理企業）、5家金融單位和國家體育總局的中共二十屆中央第一輪巡視，15個巡視組已完成巡視進駐工作。在會前動員中，巡視組要求突出標本兼治，緊盯權力和責任，緊盯「一把手」和領導班子。

上月27日，中國全國巡視工作會議暨二十屆中央第一輪巡視動員部署會召開，中共中央政治局常委、中央巡視工作領導小組組長李希出席。時隔一個多禮拜後，中共中紀委網站9日發布訊息稱，根據中共中央關於巡視工作統一部署，截至4月8日，二十屆中央第一輪巡視的15個巡視組完成巡視進駐工作。

中紀委指出，中央第一輪巡視穿插安排常規巡視、「回頭看」和機動巡視，巡視對象包括30家中管企業、5家金融單位和中國國家體育總局。

中紀委表示，被巡視單位分別召開巡視進駐動員會，各中央巡視組組長指出，巡視監督是中共和國家監督體系的重要組成部分，是全面從嚴治黨的戰略性制度安排。

在工作過程中，要把貫徹落實中共二十大精神情況作為重中之重，更加強化震懾作用，更加突出標本兼治，緊盯權力和責任，緊盯「一把手」和領導班子，緊盯群眾反映強烈的突出問題，緊盯巡視整改和成果運用，充分發揮政治巡視利劍作用，督促推動中共中央重大決策部署貫徹落實。

中紀委表示，在對中管企業的常規巡視中，將聚焦堅持中共對國有企業全面領導，深入發現履職擔當中的政治偏差，著力查找影響制約高質量發展的主要矛盾、突出問題。對金融單位展開巡視「回頭看」，重點了解落實上一輪巡視整改要求的實際行動和成效，推動解決金融領域存在的突出問題。

對中國國家體育總局展開機動巡視方面，將聚焦履行中共的領導職能責任、貫徹落實體育強國建設重大決策部署情況，深入查找、推動解決體育領域腐敗問題和深層次體制機制問題，為建設體育強國提供有力保障。

據中紀委網站，常規巡視和「回頭看」工作時間2個半月左右，機動巡視為1個半月左右。

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