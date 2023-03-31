蔡英文過境美前 中喊話瓜地馬拉：早日做出正確選擇

蔡英文3月29日啟程出訪，於登機前揮手致意。記者黃仲明／攝影

中國在蔡英文 過境美國前，與宏都拉斯建交，在蔡即將抵達台灣在中美洲僅剩的邦交 國瓜地馬拉前，中國外交部發言人毛寧31日又公開對瓜地馬拉喊話：「認清大勢，早日做出正確選擇」。據稱，瓜地馬拉近期將派遣一位高級別外交官訪中。

蔡英文3月29日將展開「民主夥伴共榮之旅」，將訪問瓜地馬拉、貝里斯兩友邦。在結束過境紐約行程後，蔡英文預計在美東時間31日中午抵達瓜地馬拉，將與僑界代表、技術團人員及役男茶敘，接著出席軍禮歡迎儀式、中瓜兩國元首將舉行會談並對媒體發表談話，瓜國總統賈麥岱（AlejandroGiammattei）將贈勳蔡英文，並以國宴歡迎蔡英文。

蔡英文訪問瓜地馬拉第2天將參訪蒂卡爾（Tikal）國家公園、第3天參加齊瑪德南戈醫院贈交儀式後，離開瓜地馬拉轉往貝里斯訪問。

不過在蔡英文此次出訪前，中國於3月26日奪下宏都拉斯。在31日例行記者會上，中國官方媒體CGTN記者提問，宏都拉斯同中國建交後，中美洲國家僅剩瓜地馬拉還沒有同中國建交，近日蔡英文還將赴瓜地馬拉訪問，請問發言人對此有何評論？

CGTN並稱，據了解，近期瓜地馬拉將派一位高級別外交官來華，問毛寧能否證實這一消息？

對此，毛寧表示，中國同宏都拉斯建交後，世界上有182個國家同中國建交，充分表明一個中國原則是「國際大義、人心所向、大勢所趨」，任何勢力都不能阻擋。

毛寧說，「搞『台獨』分裂活動違背中華民族的意志和利益，逆歷史潮流，注定是絕路一條。我們希望危地馬拉（瓜地馬拉）認清大勢，早日作出正確選擇」。