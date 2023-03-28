習近平通話沙國王儲 籲沙伊兩國「不斷改善關係」

中國國家主席習近平28日呼籲沙伊兩國在北京對話基礎上「不斷改善關係」。圖為3月10日北京對話閉幕式。（圖／取自中國外交部官網）

中國國家主席習近平 28日與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德通話，他指出自己去年底訪沙舉辦的峰會「對中東地區局勢產生積極影響」，並呼籲沙烏地阿拉伯與伊朗 ，在北京 對話的基礎上「不斷改善關係」，且表態中國願意繼續支持沙伊對話後續進程。

央視新聞報導，習近平28日與穆罕默德通話，習近平指出，「目前中沙關係處於歷史最好時期」。他表示，去年年底他對沙國進行國事訪問，在利雅德成功舉辦首屆中阿峰會、中海峰會，「有力推動了中沙關係發展，促進了中國同海合會和阿拉伯國家關係，對中東地區局勢產生積極影響」。

對於3月10日在北京斡旋下的沙烏地阿拉伯與伊朗關係突破，習近平強調，這有助於沙伊兩國改善關係，「對增強地區國家團結合作、緩解地區緊張局勢具有重大示範效應，得到國際社會廣泛好評」。

他指出，近來地區國家間緩和關係勢頭明顯增強，充分表明通過對話協商解決矛盾分歧順應民心，符合時代潮流和各國利益。「希望沙伊雙方秉持睦鄰友好精神，在北京對話成果基礎上不斷改善關係。中方願繼續支持沙伊對話後續進程」。

穆罕默德則表示，衷心感謝中國大力支持沙國和伊朗改善關係，「這充分彰顯了中國負責任大國作用。中國在地區和國際事務中日益發揮著舉足輕重的建設性作用，沙方對此高度讚賞」。

另，據中國官媒央廣網26日刊出對中國駐伊朗大使常華的專訪，常華表示伊朗和沙國斷交已經7年了，自2021年4月起已經舉行了五輪對話，但一直未能取得突破性進展。

「美國在中東地區『拉一派打一派』的辦法操縱和干預地區事務，大肆渲染伊朗威脅，激化地區國家間的矛盾，這是導致伊沙對話停滯不前的原因。直到這次在中方斡旋下，雙方才『握手言和』」。