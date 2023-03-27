王文濤會庫克 願提供蘋果等外企良好環境

中國商務部長王文濤（右）27日會見蘋果公司執行長庫克（左），表示願為外企提供良好環境與服務。圖／取自中國商務部官網

中國商務部長王文濤27日會見蘋果 公司執行長庫克 （Tim Cook），談到蘋果在中國發展、穩定產業鏈供應鏈 等議題。王文濤強調，中國堅定不移推進高水平開放，包括穩步推動規則、規制、標準等制度型開放，且願為包括蘋果在內的外資企業提供良好環境與服務。

綜合陸媒報導，王文濤在會上還介紹「中國式現代化」的主要特徵和內涵。另一方面，中國官方也加緊腳步穩住外資，並趁著舉辦國際論壇的機會與外資企業進行溝通。

在庫克之外，王文濤近期還會見多家知名企業，例如高通總裁兼首席執行官安蒙、P&G董事長詹慕仁、輝瑞董事長兼首席執行官艾伯樂、Kering集團董事會主席兼首席執行官皮諾、Mercedes-Benz集團董事長康林松、寶馬集團董事長齊普策、雀巢集團首席執行官施奈德等外企管理層等，同樣對他們強調，中國會堅定不移推進高水平開放。

這次庫克赴北京，主要參加中國發展高層論壇2023年年會。這也是疫情之後，庫克首次到訪中國。這次現身，距離庫克上次到訪中國已超過3年。上次庫克訪中時間為2019年10月17日，他當時赴中目的是拜會中國國家市場監督管理總局。

庫克稍早在年會的演講中也提及，蘋果這30多年來與中國關係密切，並稱這是一種「彼此享受的共生關係」。

但值得注意的是，近期不斷有跡象顯示，蘋果將生產線持續從中國分散到印度及越南等地，庫克此行可能也在跟中國官方說明蘋果在中國的供應鏈情況。

不過，儘管蘋果要調整供應鏈結構的風聲很多，中國仍是蘋果最主要生產地。據英國金融時報整理，在2020至2024年間，中國仍然生產95%的iPhone、AirPods、Mac和iPad。且蘋果180多家供應商中，約有150家在中國有業務，而在越南是26家，印度是11家。

此外，根據蘋果此前發布的2023財年第一季財報顯示，大中華區貢獻了蘋果近1/5的年收入，為239.1億美元，為蘋果第二大市場。