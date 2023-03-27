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中外交部證實一日本男「涉間諜活動」 在北京被拘捕

記者陳政錄／即時報導
中國外交部發言人毛寧證實該日本男子涉嫌從事間諜活動，被採取刑事強制措施，已通報日方，並喊話日本加強對公民的教育和提醒。（歐新社）
中國外交部發言人毛寧證實該日本男子涉嫌從事間諜活動，被採取刑事強制措施，已通報日方，並喊話日本加強對公民的教育和提醒。（歐新社）

日本媒體日前報導，一名50多歲的知名企業駐北京日籍幹部，因不明原因遭中國當局拘捕，疑似被懷疑涉入間諜活動。對此，中國外交部發言人毛寧27日回應證實，該日本公民涉嫌從事間諜活動，違反中國刑法和反間諜法，中方已依規定向日本駐華使館通報，並指近年來日本公民類似案件屢有發生，「日方應當加強對本國公民的教育和提醒」。

對於該日本男性上周在北京被拘捕，毛寧表示，據了解，中方有關部門本月依法對一名日本公民採取了刑事強制措施，進行審查，該日本公民涉嫌從事間諜活動，違反「中華人民共和國刑法」、「中華人民共和國反間諜法」。

毛寧稱，中方已經按照「維也納領事關係公約」和「中日領事協定」的相關規定，向日本駐華使館進行了通報。

毛寧說，「我想強調的是中國是法治國家，所有在華、來華的外籍人員必須遵守中國法律，違法犯罪者必被依法追究」。她還表示，近年來日本公民類似案件屢有發生，日方應當加強對本國公民的教育和提醒。

數據顯示，自中國2014年起實施反間諜法以來，截至今年2月，至少已有16名日本人在中國遭到逮捕。

日本 間諜 北京

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