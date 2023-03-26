除了「上班」與「上進」 中國年輕人選擇「上香」

湧入寺廟上香的年輕人。（取材自中國青年報）

近日中國社會關注年輕人的狀態，在「脫不下孔乙己的長衫」所代表的就業焦慮之外，輿論還聚焦更多青年到寺廟上香的現象，並稱「現在年輕人在上班和上進之間，選擇了上香」。

澎湃新聞報導，去寺廟旅遊正在年輕人當中流行。數據顯示，2月以來，預訂寺廟景區門票的人群中，90後（1990年代出生）、00後占比接近50%。還有媒體指出，與2019年相比，網路各大社群平台「寺廟」的搜索量增加了368倍。

早在去年10月，微信 公眾號「ONE文藝生活」就刊登了一篇觀察，標題是「上不了岸的年輕人，都在沉迷上香」。「上岸」在此通常指考上研究所或公務人員，或是成功達成目標。

文章指去年「十一」長假期間，北京 戒台寺一路望去全是年輕人，並稱在中國社群平台小紅書上發布關於寺廟的筆記，已成了一種流量入口。

綜合陸媒及社群網站 評論，有觀點認為，「在上班和上進之間，年輕人選擇了上香；在求人和求己之間，年輕人選擇了求佛」，也有網友點出，年輕人愛到寺廟上香「這是因為努力能夠改變的東西越來越少，學歷能夠帶來的變化越來越小。」

近年來，中國的社會競爭、經濟現況與其導致的年輕人心理狀態引發許多關注。繼「內捲」和「躺平」之後，不久前網路社群才興起「孔乙己文學」，年輕人自比為魯迅小說筆下的窮酸文人孔乙己，一方面哀嘆工作難找，一方面說學歷是脫不下的長衫，也就是放不下身段。

「年輕人愛上香」則是讓媒體關注的最新現象。怕年輕人「逃避」現實，新京報評論稱「奮鬥才是年輕人底色」，並稱「只要仔細想想就能知道，乞靈於神佛終究是靠不住的」；北京日報評論指出，與其憂心年輕人上香，不如關心他們在求什麼。

中國青年報評論則說，寺廟也是承載中國美學的建築實體，在不少年輕人眼裡，他們熱衷前往寺廟「不是為了追隨佛祖，而是為了追隨心中的傳統文化」。