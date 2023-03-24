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中國各省癌譜首公開 男性癌逝遠高女性 肺癌皆奪命首位

記者廖士鋒／即時報導
中國一篇醫療研究近日以2016年資訊為基礎，首度揭露各省「癌譜」。（圖／取自中華腫瘤雜誌微信公眾好）
中國一篇醫療研究近日以2016年資訊為基礎，首度揭露各省「癌譜」。（圖／取自中華腫瘤雜誌微信公眾好）

中國各省的癌症病患情況，近年少有公開的統計，而最近揭露的一份研究則呈現各省的「癌譜」狀況，除了肺癌等五大癌症居首，不少癌症在各地的方部也有明顯差異，研究指出，癌症負擔上升主要由於人口老年化所致，未來防控形勢十分嚴峻。

中國醫學刊物《中華腫瘤雜誌》近日發布一篇名為「2016年中國惡性腫瘤流行情況分析」的研究文章，以487個登記處、覆蓋3.81億人口的資料為基礎，首次提供各省市主要癌譜的流行情況。

研究指出，2016年全中國惡性腫瘤新發病例約406.40萬，其中男性223.43萬例，女性182.96萬例；城市地區249.59萬例，農村地區156.81萬例。全部惡性腫瘤合計粗發病率為10萬分之293.91，高於世標率10萬分之186.46。城鄉地區男女30歲以前的發病率均相對較低，均在80至84歲年齡組達到發病高峰。

癌逝統計的部分，研究則估計2016年約為241.35萬例，其中男性153.07萬例，女性88.28萬例；城市地區142.98萬例，農村地區98.37萬例。

五大主要癌症的排序，則依序為肺癌、結直腸癌、胃癌、肝癌、女性乳腺癌。其中男性依次為肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、結直腸癌等，女性依次為肺癌、胃癌、肝癌、結直腸癌、乳腺癌。2016年全大陸肺癌新發病例約82.81萬，研究直言，這與大陸居高不下的吸菸率有關（2018年男性吸菸率超過50.5%）。

不同癌症在不同地區，也有明顯的差異。研究指出，鼻咽癌在全中國惡性腫瘤發病順位中位居第20位，但在廣東省、廣西壯族自治區和海南省位居第6位，在江西和貴州也位居前10位。至於前列腺癌則好發於社會經濟發展程度較高的城市，如北京市、上海市、江蘇省、浙江省等。

此外，甲狀腺癌發病在天津市、浙江省和新疆維吾爾自治區已上升到第2位，主要發生在女性人群中；食道癌在北京市、天津市、上海市、廣東省的發病例數相對較低，位居第15位左右。

研究指出，與歷史數據相比，中國當前的惡性腫瘤負擔仍然呈持續上升態勢。而發病人數有所增加，說明當前的惡性腫瘤負擔上升主要是由於人口老齡化所致。「隨著人口老齡化加劇、工業化和城鎮化進程的推進，不健康生活方式、環境暴露等危險因素的累加，未來的惡性腫瘤防控形勢依舊十分嚴峻」。

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