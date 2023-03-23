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港媒：美國副助卿訪上海 或為布林肯訪華鋪路

特派記者賴錦宏／北京即時報導
美國國務院副助卿華自強（Rick Waters）。（微博照片）
美國國務院副助卿華自強（Rick Waters）。（微博照片）

美國國務卿布林肯原定今年2月出訪北京，但在氣球風波發生後，布林肯推遲了他的訪華之行，具體日期尚不明朗。但近日美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）出訪上海，被認為是在為布林肯安排訪華鋪路。

據親北京的香港《南華早報》星期四（3月23日）報導，同時也是美國國務院「中國協調辦公室」主管的華自強星期三（22日）在美國駐上海領事官員的陪同下，與上海國際問題研究院（SIIS）現任和前任所長陳東曉、楊潔勉進行對話。其中，楊潔勉是前中共中央外事辦主任楊潔篪的胞弟。

SIIS星期三透過微信公眾號發文稱，雙方在會談中「就中美關係等議題深入交換意見」，但未提及談話內容或其他細節。除了華自強與SIIS前任、現任所長外，列席的還包括該院台港澳研究所所長邵育群、美洲研究中心助理研究員張翀等人。

報導稱，雖然華自強此行細節不明，但這是去年12月以來美國高級外交官首次公開訪問中國。在這次訪問中，美國東亞暨太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、國家安全會議中國與台灣事務高級主任羅森柏格（Laura Rosenberger）則前往北京附近的河北廊坊市，進行布林肯訪華之行的籌備工作。

中國社會科學院研究員盧翔指出，華自強此行是中美雙方「工作層級溝通」的一部分，但也可能為布林肯重新安排訪華鋪路，與中方「接觸並且諮詢意見」。

布林肯 北京 國務院

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