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變態或有趣？中國「遠距接吻神器」熱賣 網友追問「舌頭呢」

中國新聞組／北京24日電
號稱可模擬親吻的MUA。（路透）
號稱可模擬親吻的MUA。（路透）

中國一名「發明家」推出一款服務遠距戀人的接吻神器MUA，近日獲路透、英國「衛報」報導，中國網友對此商品有人說「變態」有人覺得「有趣」，最多網友問的是「舌頭呢？」

路透報導，這款「異地戀接吻神器」稱為「MUA」，由北京新創公司「思維輻射」所開發，最初想法來自中國長達3年疫情封控措施，在最嚴重的時候，當局嚴格限制民眾離開自己住家。

MUA發明者趙建波（Zhao Jianbo，音譯）表示，當時他還是大學生正在談戀愛，但因封城關係，沒辦法見到女友，於是萌生研發遠程「接吻神器」的想法。

趙建波表示，自己大學畢業後創立思維輻射，今年1月發布首款產品MUA，推出兩周就賣了超過3000台，目前已有2萬台訂單。

神器以矽膠模擬嘴唇觸感及溫感，戀人可各持一神器，打開App，看著對方親吻神器；它的動態感應器可蒐集動態數據，讓使用者模擬與對方接吻，還可下載、存檔每次親吻數據。

「衛報」報導，神器評價兩極，有人說有趣、貼心；有人喊變態、詭異，「今年刷到過最猥瑣的東西」，最多的批評是「沒有舌頭」。但對某些使用者，它確能幫助遠距戀愛維繫感情。

微博上還有人擔心變成線上情色道具，受到官方嚴格監管，但趙建波表示，公司產品符合規定，但人們如何使用，他們幾乎無能為力。

「衛報」指出，MUA並非第一款接吻設備，2011年日本東京電氣通信大學就曾發明電子接吻器，馬來西亞也於2016年製造名為「Kissinger」的類似裝置。

MUA上市2周後賣出3000個。（路透）
MUA上市2周後賣出3000個。（路透）
開發者趙建波，示範如何使用MUA。（路透）
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