變態或有趣？中國「遠距接吻神器」熱賣 網友追問「舌頭呢」

號稱可模擬親吻的MUA。（路透）

中國一名「發明家」推出一款服務遠距戀人的接吻神器MUA，近日獲路透、英國「衛報」報導，中國網友對此商品有人說「變態」有人覺得「有趣」，最多網友問的是「舌頭呢？」

路透報導，這款「異地戀接吻神器」稱為「MUA」，由北京 新創公司「思維輻射」所開發，最初想法來自中國長達3年疫情 封控措施，在最嚴重的時候，當局嚴格限制民眾離開自己住家。

MUA發明者趙建波（Zhao Jianbo，音譯）表示，當時他還是大學生正在談戀愛，但因封城 關係，沒辦法見到女友，於是萌生研發遠程「接吻神器」的想法。

趙建波表示，自己大學畢業後創立思維輻射，今年1月發布首款產品MUA，推出兩周就賣了超過3000台，目前已有2萬台訂單。

神器以矽膠模擬嘴唇觸感及溫感，戀人可各持一神器，打開App，看著對方親吻神器；它的動態感應器可蒐集動態數據，讓使用者模擬與對方接吻，還可下載、存檔每次親吻數據。

「衛報」報導，神器評價兩極，有人說有趣、貼心；有人喊變態、詭異，「今年刷到過最猥瑣的東西」，最多的批評是「沒有舌頭」。但對某些使用者，它確能幫助遠距戀愛維繫感情。

微博上還有人擔心變成線上情色道具，受到官方嚴格監管，但趙建波表示，公司產品符合規定，但人們如何使用，他們幾乎無能為力。