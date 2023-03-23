我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／調查：大裁員後 這些公司仍被評最佳僱主

TikTok執行長國會聽證 北京反對美強制收購

中商務部籲美方：儘早取消對華加徵「301」關稅

記者林宸誼／即時報導
中國商務部發言人束珏婷。（取自中國商務部）
中國商務部發言人束珏婷。（取自中國商務部）

中國商務部發言人束珏婷23日表示，美國應盡早取消對中國加徵的「301關稅」，放寬對華出口管制；並取消中國企業的貿易限制，為兩國企業擴大貿易合作、減少對華貿易逆差創造條件。

環球時報報導，束珏婷指出，美國「301關稅」措施是典型的單邊主義和貿易保護做法，破壞全球產業鏈、供應鏈穩定，美國的進口商和消費者也深受其害。

束珏婷認為，先前世貿組織專家組已裁決「301關稅」措施違反世貿規則，美方應傾聽國內各界呼聲，尊重世貿組織專家組裁決，盡快取消全部對華加徵關稅，同中方相向而行，共同維護全球產業鏈、供應鏈穩定，造福兩國人民和世界人民。

中美貿易戰進行了6年，美國對華貿易逆差從2021年的3,535億美元增至3,829億美元。束珏婷表示，中方從不刻意追求對美貿易順差，歸根結底，美對華的貿易逆差是由中美經濟結構、產業國際分工和美對華出口管制等多重因素決定的。

束珏婷指出，近年來，美國對外整體貿易逆差呈持續擴大趨勢，但美對華的貿易逆差增速明顯低於美國整體逆差增速。

束珏婷提到，中國企業基於市場需求，自美進口大量農產品、汽車、科技、能源石化等產品，這對雙方都有好處。同樣中國對美國的出口也增加了美國消費者的福利，增強了下游企業的競爭力優勢，降低了美國的通貨膨脹。

針對傳出拜登政府對TikTok發出威脅，要求字節跳動出售其持有的TikTok股份，否則該應用程序將在美國遭到封禁。束珏婷認為，無視產品和服務本身，僅從外國投資者的身分出發，強制要求出售TikTok，「將嚴重損害包括中國在內的各國投資者赴美投資信心。」

「如果該消息屬實，中方將堅決反對出售或者剝離TikTok。」束珏婷指出，涉及技術出口問題，必須按照中國的法律法規履行行政許可程序，中國政府將依法作出決定。

關稅 TikTok 投資

上一則

胡潤富豪榜：鍾睒睒蟬聯中國首富

下一則

調查：多數英人憂中成世界和平風險 又不能不買中國貨

延伸閱讀

「文心一言」畫魚香肉絲 嚇壞網友…凸顯AI落後美國

「文心一言」畫魚香肉絲 嚇壞網友…凸顯AI落後美國
TikTok執行長國會聽證 北京反對美強制收購

TikTok執行長國會聽證 北京反對美強制收購
台灣「炸雞大獅」進軍美國 最有可能在加州吃得到

台灣「炸雞大獅」進軍美國 最有可能在加州吃得到
Subaru WRX銷售亮眼 創下在美國史上銷量最佳的2月成績

Subaru WRX銷售亮眼 創下在美國史上銷量最佳的2月成績

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00
魏女士雖然戴上口罩，但仍有不少網友讚她「可愛」，長相不錯。（微博影片截圖）

花21萬相親被戲弄？ 杭州富家女怒投訴 「1原因」網上風向逆轉

2023-03-21 09:00

超人氣

更多 >
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照
紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃
小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡
誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店

誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店
升息+葉倫放話 道指大跌530點

升息+葉倫放話 道指大跌530點