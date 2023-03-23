中商務部籲美方：儘早取消對華加徵「301」關稅

中國商務部發言人束珏婷。（取自中國商務部）

中國商務部發言人束珏婷23日表示，美國應盡早取消對中國加徵的「301關稅 」，放寬對華出口管制；並取消中國企業的貿易限制，為兩國企業擴大貿易合作、減少對華貿易逆差創造條件。

環球時報報導，束珏婷指出，美國「301關稅」措施是典型的單邊主義和貿易保護做法，破壞全球產業鏈、供應鏈穩定，美國的進口商和消費者也深受其害。

束珏婷認為，先前世貿組織專家組已裁決「301關稅」措施違反世貿規則，美方應傾聽國內各界呼聲，尊重世貿組織專家組裁決，盡快取消全部對華加徵關稅，同中方相向而行，共同維護全球產業鏈、供應鏈穩定，造福兩國人民和世界人民。

中美貿易戰進行了6年，美國對華貿易逆差從2021年的3,535億美元增至3,829億美元。束珏婷表示，中方從不刻意追求對美貿易順差，歸根結底，美對華的貿易逆差是由中美經濟結構、產業國際分工和美對華出口管制等多重因素決定的。

束珏婷指出，近年來，美國對外整體貿易逆差呈持續擴大趨勢，但美對華的貿易逆差增速明顯低於美國整體逆差增速。

束珏婷提到，中國企業基於市場需求，自美進口大量農產品、汽車、科技、能源石化等產品，這對雙方都有好處。同樣中國對美國的出口也增加了美國消費者的福利，增強了下游企業的競爭力優勢，降低了美國的通貨膨脹。

針對傳出拜登政府對TikTok 發出威脅，要求字節跳動出售其持有的TikTok股份，否則該應用程序將在美國遭到封禁。束珏婷認為，無視產品和服務本身，僅從外國投資 者的身分出發，強制要求出售TikTok，「將嚴重損害包括中國在內的各國投資者赴美投資信心。」

「如果該消息屬實，中方將堅決反對出售或者剝離TikTok。」束珏婷指出，涉及技術出口問題，必須按照中國的法律法規履行行政許可程序，中國政府將依法作出決定。