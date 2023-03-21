9名中國公民在中非遇害 紐時：凸顯中俄利益衝突

美媒解讀中國公民遇害事件指出，背後凸顯中俄利益衝突。圖為中國駐中非大使李欽峰（左二）1月14日抵達中非屢新。（圖／取自中國駐中非使館官網）

中國國家主席習近平 正到俄羅斯 訪問，雙方關係如何發展備受矚目，不過日前發生9位中國公民在中非共和國被襲擊喪生事件，則有美媒解讀為凸顯了中俄的利益衝突。

3月19日，中非共和國一家中資民企遭武裝襲擊，共有9位中國公民死亡、2人重傷，中國外交部發言人20日指出，習近平「對此高度重視並作出重要指示，要求全力救治傷患，及時做好善後，依法嚴懲兇手，確保中國公民安全」。官方並提醒民眾不要前往非洲高風險地區，已在高風險地區人員儘快撤離。

中國駐中非使館19日也發布公告強調，近期中非共和國外省安全事件頻發，已出現多起針對外國礦企工人的惡性安全事件，造成人員傷亡。「鄭重提醒」在中非的中國公民勿前往中非首都班基以外地區。

對於此次事件，紐約時報 指出，至少一名當地官員將這起襲擊事件歸咎於一個反叛組織。但是，試圖推翻親克里姆林宮的總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadéra）的反叛組織「愛國者變革聯盟」（Coalition of Patriots for Change）否認參與其中，同時該組織指責「瓦格納集團」（Wagner Group）要對此負責，這是由一位與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）關係密切的寡頭創立的武裝組織，該組織也在烏克蘭作戰。

報導引述兩名駐班基（中非首都）的西方官員表示，雖然殺戮可能是由叛亂分子所為，但瓦格納特工也有可能是幕後黑手。這兩位要求匿名的官員表示，瓦格納特工已將9名中國公民的屍體帶回班基。這9人遭到槍殺「不符合反叛組織的方式」，匿名西方官員指出「愛國者變革聯盟」會綁架人勒索贖金、但不殺人。

據指出，俄羅斯僱傭軍自2018年以來一直在中非共和國活動，瓦格納特工幫助該國軍方重新控制了大部分地區。報導提到，近幾個月來，在該國中部獲得採礦特許權的中資公司與瓦格納集團的附屬公司之間「摩擦越來越多」，該集團控制著附近一座名為恩達西馬的大金礦。