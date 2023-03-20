國際刑事法院對俄總統普亭發出逮捕令 中外交部回應

中國外交部發言人汪文斌。（圖來自中國外交部官網）

針對近日國際刑事法院對俄羅斯 總統普亭 發出逮捕令，中國外交部發言人汪文斌20日在北京表示，國際刑事法院應秉持客觀公正立場，尊重國家元首依據國際法享有的管轄豁免，應依法審慎行使職權，善意解釋和適用國際法，避免政治化和雙重標準。

有記者提問，幾天前，國際刑事法院對俄羅斯總統普亭發出了逮捕令。普亭總統也被拍到在馬立波附近考察，還有證據表明俄軍在馬立波犯下了戰爭罪行。中方表示堅決反對非法入侵和戰爭罪行，在習近平主席訪問俄羅斯背景下，中方對此有何評論？

「中方一貫主張，對話談判是解決烏克蘭 危機的根本出路，國際社會應為烏克蘭危機和平解決發揮建設性作用，多做有利於勸和促談的事，多做有利於緩和降溫的事，多做有利於調解紛爭的事。」

汪文斌指出，國際刑事法院應秉持客觀公正立場，尊重國家元首依據國際法享有的管轄豁免，應依法審慎行使職權，善意解釋和適用國際法，避免政治化和雙重標準。

汪文斌強調，習近平主席此訪是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅。習近平主席將同普亭總統就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。雙方將在不結盟、不對抗、不針對第三方原則基礎上，踐行真正的多邊主義，推動國際關係民主化，構建多極世界格局，完善全球治理，為世界發展進步作出貢獻。中方將秉持在烏克蘭問題上的客觀公正立場，為勸和促談發揮建設性作用。