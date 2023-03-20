我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國發布《2022年美國民主情況》報告 批美民主亂象

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

國際刑事法院對俄總統普亭發出逮捕令 中外交部回應

中新社／北京20日電
中國外交部發言人汪文斌。（圖來自中國外交部官網）
中國外交部發言人汪文斌。（圖來自中國外交部官網）

針對近日國際刑事法院對俄羅斯總統普亭發出逮捕令，中國外交部發言人汪文斌20日在北京表示，國際刑事法院應秉持客觀公正立場，尊重國家元首依據國際法享有的管轄豁免，應依法審慎行使職權，善意解釋和適用國際法，避免政治化和雙重標準。 　　

有記者提問，幾天前，國際刑事法院對俄羅斯總統普亭發出了逮捕令。普亭總統也被拍到在馬立波附近考察，還有證據表明俄軍在馬立波犯下了戰爭罪行。中方表示堅決反對非法入侵和戰爭罪行，在習近平主席訪問俄羅斯背景下，中方對此有何評論？ 　　

「中方一貫主張，對話談判是解決烏克蘭危機的根本出路，國際社會應為烏克蘭危機和平解決發揮建設性作用，多做有利於勸和促談的事，多做有利於緩和降溫的事，多做有利於調解紛爭的事。」

汪文斌指出，國際刑事法院應秉持客觀公正立場，尊重國家元首依據國際法享有的管轄豁免，應依法審慎行使職權，善意解釋和適用國際法，避免政治化和雙重標準。 　　

汪文斌強調，習近平主席此訪是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅。習近平主席將同普亭總統就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。雙方將在不結盟、不對抗、不針對第三方原則基礎上，踐行真正的多邊主義，推動國際關係民主化，構建多極世界格局，完善全球治理，為世界發展進步作出貢獻。中方將秉持在烏克蘭問題上的客觀公正立場，為勸和促談發揮建設性作用。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

上一則

中國發布《2022年美國民主情況》報告 批美民主亂象

延伸閱讀

習近平訪俄會普亭 拜登將宣布3.5億元對烏新軍援

習近平訪俄會普亭 拜登將宣布3.5億元對烏新軍援
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
習近平今會普亭 學者：中加大挺俄力道

習近平今會普亭 學者：中加大挺俄力道

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
楊紫瓊1980年代到香港影壇發展。（取材自Instagram）

奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍

2023-03-14 02:11
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

2023-03-14 13:28
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
中國女籃前領隊張隆的妻子自揭，女籃國手李夢（如圖）當小三插足她和張隆的婚姻。圖源：網易新聞

中國女籃領隊出軌國手 媒體批判：比打假球可怕

2023-03-18 15:11

超人氣

更多 >
車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活

花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活
偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死

偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談