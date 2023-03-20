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香港雙層巴士撞路障47人傷

香港特派員李春/即時報導
香港呈祥道一巴士撞上路障傾側，造成47人受傷。（中通社）
香港呈祥道一巴士撞上路障傾側，造成47人受傷。（中通社）

香港一輛雙層公車行駛中撞上路面隔離石壆（路障）傾側翻，47人受傷送院，公車司機涉嫌危險駕駛被捕。

事發星期一上午九時許， 香港九巴公司一輛290A線雙層公車，沿呈翔道往新界荃灣方向行駛，駛至近盈暉臺對面公車左邊車身剷上路中分隔石壆傾側，擋風玻璃碎裂，零件散落一地，冒出白煙。有乘客說，有坐後排乘客事發時被拋前，又指上層空氣侷促，有長者表示呼吸困難。

事發後部分乘客被困車中超過一小時，其中三十人經初步治理後不用送院，另外有九人頸部受傷，並有三十八人包括司機主要手部和面部擦傷等輕傷，要送院治理。部分人由擔架送上救護車，有人要用頸箍固定頭部，有長者額頭和眼角受傷，血流披面，即場由救護員包紥傷口。

香港消防說，事發在早上繁忙時間，亦位於九龍主要幹道，消防要用十一分鐘才能到場，當時公車下層已有十四乘客自行疏散，另有四名行動不便的乘客在消防協助下離開車廂。由於公車傾側程度大，有翻側風險，坍塌搜救隊使用快速車身固定系統，防止翻側後，協助上層五十八人離開。

涉事司機涉嫌危險駕駛被捕，香港警方說事故地點不是交通黑點，會循巴士機件性能、司機駕駛態度和精神狀態等方向調查。

九巴公司表示，涉事車長有超過二年駕駛相關路線的經驗，早上六時四十分開出首班車後，事發時是第二轉車，其前日是休息日，而涉事公車在上星期四完成定期檢測。九巴對所有受傷乘客致以深切慰問，已派員到醫院慰問，會全力協助警方調查。

香港 檢測 中超

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