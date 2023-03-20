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中媒：馬英九訪中 有3個「不尋常」之處

記者陳言喬／即時報導
前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（本報系資料照片）
前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（本報系資料照片）

前總統馬英九計畫下周訪問中國赴長沙祭祖，中國國台辦已表達歡迎之意。具中國官方背景的「牛彈琴」微信公眾號評論稱，不管什麼時候，是中國人都不能忘記自己的根與魂。

文章稱，相比2015年的新加坡歷史性會晤（按，馬習會），現在的兩岸關係，不比當年的兩岸關係了。但這一次如果能成行，總是一件好事。

牛彈琴稱，馬此訪有三個很不尋常之處。第一個不同尋常之處，這將是馬英九第一次到訪中國。台灣地區的很多頭面人物，其實都來過中國。連戰、宋楚瑜，哪怕是民進黨的陳水扁、蔡英文，當年他們沒上台前，也到訪過中國。

但偏偏馬英九從沒來過。確實是一次很遲到的訪問。馬英九1950年7月13日出生於中國香港，祖籍湖南省衡山縣，1952年隨家人移居台灣。

清明祭祖。確實，馬英九可以好好回湖南老家看看。他的父親馬鶴淩，是一位很有家國情懷的長者。他的骨灰盒上，就鐫刻著他化獨漸統、全面振興中國；協強扶弱、一起邁向大同」的遺言。不知何時，馬英九可以「家祭無忘告乃翁」啊。

第二個不同尋常之處，這將是74年來台灣地區領導人卸任後第一次訪問中國。

這顯現了馬英九勇敢的一面。在當前蕪雜的台灣輿論中，肯定有人會對馬英九各種抹黑、抹紅，但馬英九還是毅然前往，也不容易。

但一等就是7年多，有主觀客觀等各種原因。這也顯現了馬英九個性的另一面，綿軟猶豫，瞻前顧後。如果他的個性再強勢一點，如果他的做法再麻辣一些，台灣政壇或許也不是現在的格局了。

「湖南人的馬英九，確實應該多到湖南走走看看。但對他不粘鍋的作風，對他的清廉人品，個人還是很欣賞的」。

第三個不尋常之處，他這次要造訪的幾個城市不一般。南京，自然可以理解。不出意外的話，一身正裝的馬英九，肯定會拜謁中山陵。當他站在中山先生陵寢前，眺望祖國大好河山，不知會如何感想？

武漢。辛亥革命首義之地，撫今追昔，估計又會是別有一番感慨在心頭。

文章稱，長沙、重慶。湖南是馬英九老家，長沙三次會戰，是抗戰中讓中國人血脈賁張的部分；重慶是抗戰時的首都，太多讓人慷慨落淚的細節。這兩個地方，馬英九估計也會有不少感觸。

上海，就不用多說了，現在應該是台灣同胞最喜歡的中國城市了吧。

這些城市也可以略略準備一下，歡迎馬英九的到來。兩岸青年人加強交流，真的是好事一樁。

最後，此篇評論稱，「不由想起當年的新加坡會晤前，馬英九特意引用了宋人張載的千古名言：為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。這是讓一代又一代中國人慷慨落淚的名言。不管什麼時候，是中國人都不能忘記自己的根與魂啊。』

馬英九 新加坡 微信

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