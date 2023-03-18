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中國首例 同時感染兩新冠亞型毒株本土案例

記者葉文義／即時報導
中國疾控中心17日證實，發現一名同時感染Omicron新亞型毒株BA.5.2.48和BF.7.14的本土病例。圖／網路照片
中國疾控中心17日證實，發現一名同時感染Omicron新亞型毒株BA.5.2.48和BF.7.14的本土病例。圖／網路照片

中國疾控中心網站17日發布最新《中國疾病預防控制中心週報（China CDC weekly）》，證實日前在重慶醫科大學附屬第三醫院採集並送檢的樣本中檢測中，發現一名同時感染Omicron新亞型毒株BA.5.2.48和BF.7.14的本土病例，這也是同時感染兩新亞型毒株首例。

據披露，2022年12月23日這位患者報告食欲不佳，12月29日出現疲勞、咳嗽，新冠感染檢測呈陽性。2023年1月4日，患者出現寒顫和發燒，並伴有咳嗽症狀，住進雲陽縣中醫醫院但未明顯好轉，1月5日出院。1月6日，該患者住進重慶醫科大學第三附屬醫院傳染病科。從1月6日到2月12日，8次核酸檢測呈陽性。

研究人員於2023年1月28日和2月7日從患者身上採集上呼吸道樣本，分別命名為YB20230158和YB20230202，兩個樣本都含有Omicron新亞型毒株BA.5.2.48和BF.7.14。

文章稱，到目前為止，中國還沒有關於BA.5.2.48和BF.7.14共同感染的報告，特別是在重慶，BF.7.14比例相對較低。

研究人員提醒，監測嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2型變異株應作為識別合併感染和重組病例的重要策略加以推廣。隨著各種變種在一個地區共同傳播的風險不斷增加，對嚴重急性呼吸系統綜合征冠狀病毒2型變種的監測，特別是對免疫缺陷的關鍵人群的監測，變得越來越重要。

檢測 Omicron 重組

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