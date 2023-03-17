英國不再篩檢自中國入境旅客 4月起免陰性證明

英國政府今天宣布，即日起不再對自中國入境的旅客實施COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抽樣採檢；4月5日起，相關旅客也不需出示COVID-19陰性證明。圖為國際航班旅客抵達倫敦希斯羅機場。路透

英國 政府今天宣布，即日起不再對自中國入境的旅客實施COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抽樣採檢；4月5日起，相關旅客也不需出示COVID-19陰性證明。

根據英國衛生與社會照護部、健康安全局（UKHSA）和交通部的聯合新聞稿，新政策與歐洲聯盟（EU）等國際夥伴的方針一致，歐盟同樣正減少對自中國入境旅客的病毒監測措施。

英國政府表示，取消相關措施是因為中方分享的檢測 、疫苗施打、病毒基因定序等資訊增加，這有助增進中國國內疫情 的「透明度」。根據最新國際資料，中國境內沒有英國境內未曾發現的病毒變異株。英方將持續完備整體疫情監測和應變措施，以利在必要時採取迅速、符合比例原則的行動。

今年1月5日起，自中國直接或經第三地入境英格蘭或在英格蘭轉機的旅客，都必須在登機前取得COVID-19陰性證明。1月8日起，UKHSA對自中國入境的旅客在倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）實施抽樣採檢，陽性檢體被送往實驗室優先進行基因定序。目前僅倫敦所在的英格蘭有英、中直飛航班。

抽樣採檢為自願性質，也就是旅客可選擇不接受採檢邀請。此外，就算旅客檢測結果為陽性，也不需自我隔離。

英國政府當時強調，將滾動式檢討相關防疫限制措施；一旦中方分享疫情相關資料數據的情況獲改善，前述「暫時性的預防措施」將被重新檢視。

根據英方今天發布的資料，自1月在希斯羅機場實施抽樣採檢以來，總計每一個來自中國的航班有99名旅客接受採檢，迄今總計3374人次，其中有14個陽性個案，但未發現令人憂心的變異株。