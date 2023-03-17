習近平20日訪俄 莫斯科：習普將談戰略合作話題

圖為中國國家主席習近平2022年9月在烏茲別克參加上海合作組織峰會期間與俄羅斯總統普亭交談。（路透）

中國外交部發言人華春瑩 於北京 時間17日下午宣布，應俄羅斯 聯邦總統普亭（Vladimir Putin）邀請，中國國家主席習近平將於3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。俄羅斯克里姆林宮17日表示，習近平訪俄期間將和俄國總統普亭會談，討論進一步發展中俄全面夥伴關係及戰略合作話題，屆時將簽署若干重要雙邊文件。

習近平與普亭上一次會面是在去年9月在烏茲別克舉行的上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）高峰會上。路透此前先揭露習近平可能在中國兩會結束後出訪莫斯科。華爾街日報引述消息人士稱，結束對莫斯科的訪問之後，習近平可能會與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行通話。

據北京消息人士透露，俄烏和談，將是習近平訪俄的重要主題之一。2月24日是俄烏戰爭一週年，中國外交部發布「中方發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。

中國國務委員兼外長秦剛16日和烏克蘭外長通電話，說明中國對局勢逐漸失控的不安。這即是中國將在俄烏和談中扮演重要角色的預告。美國白宮當地時間16日表示，澤倫斯基若與習近平對談，會是「好事」一樁；白宮同時提醒北京對於俄烏衝突勿採取「偏袒」俄羅斯的觀點。

中國社科院學者表示，中俄在「一帶一路」倡議的對接，發展上海合作組織框架內的合作，完善全球治理機制，以及擴大安全合作。俄中關係的不斷充實讓兩國合作變得更為靈活和高效。

據中國海關總署近日發布的統計數據顯示，2022年，中俄貿易額同比增長29.3%，達到1,902.72億美元。其中，中國對俄出口761.23億美元，增長12.8 %；中國自俄進口1,141.49億美元，增長43.4%。

學者稱，未來10年內，俄中的投資、貿易和經濟合作將出現質的提升，兩國在技術、投資、商品和服務等領域會出現新的合作形式，雙方簽署的5G項目合作夥伴協議便是兩國技術合作得到有效充實的鮮明例證。