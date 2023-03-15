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美州長稱中有「2000年滅美計畫」 2國網友群嘲

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美州長稱中有「2000年滅美計畫」 2國網友群嘲

記者陳言喬／即時報導
美國南達科他州州長克利斯蒂．諾姆（右）接受福克斯記者（左）的訪問。（網圖）
美國南達科他州州長克利斯蒂．諾姆（右）接受福克斯記者（左）的訪問。（網圖）

美國南達科他州州長、共和黨人克利斯蒂•諾姆（Kristi Noem）最近發表一條「神評論」─「中國有一個2000年滅美計畫（They have a 2000 year plan to destroy this country.）」，引發網友群嘲，這州長的歷史是從哪學的。

福克斯新聞台13日報導，諾姆受訪時聲稱中國收購土地為美國國家安全帶來威脅，必須加以阻止。她說，她是第一個禁止在州內使用Tik Tok的州長，她又稱必將阻止中國醞釀了2000年的「滅美計畫」。

她在談到關於中國收購美國農田一事時表示，這將為美國國家安全帶來威脅。她聲稱，中國有一個「2000年摧毀美國的計畫」，「中國下定決心這麼做，並且不擇手段，無所不用其極，這就是為什麼現在我們必須清醒過來，我們要阻止中國對美國人生活的滲透」。

諾姆強調，整個南達科他州都會站在阻撓「中國摧毀美國」的第一線，「我們州將成為美國下一代轟炸機的部署基地，我們絕不會允許中國購買在空軍基地附近的任何一塊土地。我們還與其他十幾州接觸，很高興看到其他人也開始意識到中國是如何監視美國人的」。

她說，「我在國會任職期間，看到中國收購肥料公司、化學公司和我們的加工系統，他們購買我們的食品供應以便控制我們。現在他們購買我們的土地是為了在美國的中心站穩腳跟，對我們的防禦系統進行監視」。

觀察者網稱，「中國有2000年滅美計畫」，此迷惑言論遭到網友群嘲。

有美國網友留言：「美國從1776年獨立算起，到現在也就不到300年的歷史」「2000年前，那些印第安人一定把漢朝人惹毛了」；「考古學家在西安市出土了一份2000年前的甲骨文，上面詳細描述了中國人計畫著如何摧毀美國！」

中國網友也加入討論，搞笑說：「公元24年，王莽剛死，東漢帝國開始醞釀討伐亞美莉卡」、「問題不是2000年前美國連個影子都還沒呢」、「是看『流浪地球』給的啟發吧」

南達科他州 共和黨 甲骨文

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