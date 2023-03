美州長稱中有「2000年滅美計畫」 2國網友群嘲

美國南達科他州州長克利斯蒂.諾姆(右)接受福克斯記者(左)的訪問。(網圖)

美國南達科他州 州長、共和黨 人克利斯蒂•諾姆(Kristi Noem)最近發表一條「神評論」─「中國有一個2000年滅美計畫(They have a 2000 year plan to destroy this country.)」,引發網友群嘲,這州長的歷史是從哪學的。

福克斯新聞台13日報導,諾姆受訪時聲稱中國收購土地為美國國家安全帶來威脅,必須加以阻止。她說,她是第一個禁止在州內使用Tik Tok的州長,她又稱必將阻止中國醞釀了2000年的「滅美計畫」。

她在談到關於中國收購美國農田一事時表示,這將為美國國家安全帶來威脅。她聲稱,中國有一個「2000年摧毀美國的計畫」,「中國下定決心這麼做,並且不擇手段,無所不用其極,這就是為什麼現在我們必須清醒過來,我們要阻止中國對美國人生活的滲透」。

諾姆強調,整個南達科他州都會站在阻撓「中國摧毀美國」的第一線,「我們州將成為美國下一代轟炸機的部署基地,我們絕不會允許中國購買在空軍基地附近的任何一塊土地。我們還與其他十幾州接觸,很高興看到其他人也開始意識到中國是如何監視美國人的」。

她說,「我在國會任職期間,看到中國收購肥料公司、化學公司和我們的加工系統,他們購買我們的食品供應以便控制我們。現在他們購買我們的土地是為了在美國的中心站穩腳跟,對我們的防禦系統進行監視」。

觀察者網稱,「中國有2000年滅美計畫」,此迷惑言論遭到網友群嘲。

有美國網友留言:「美國從1776年獨立算起,到現在也就不到300年的歷史」「2000年前,那些印第安人一定把漢朝人惹毛了」;「考古學家在西安市出土了一份2000年前的甲骨文 ,上面詳細描述了中國人計畫著如何摧毀美國!」

中國網友也加入討論,搞笑說:「公元24年,王莽剛死,東漢帝國開始醞釀討伐亞美莉卡」、「問題不是2000年前美國連個影子都還沒呢」、「是看『流浪地球』給的啟發吧」