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貸款、軍演 中國再向中東出手：在地區沒有私利

記者廖士鋒／綜合16日電
中國外交部發言人汪文斌。（圖來自中國外交部官網）
中國外交部發言人汪文斌。（圖來自中國外交部官網）

中東地緣政治向來敏感而複雜，日前北京成功促成沙烏地阿拉伯與伊朗兩國復交，引起國際震撼。在金融、軍事層面，中國與中東國家合作15日也傳出新進度，除將新的中俄伊軍演命名為「安全紐帶」，中國政策性銀行也宣布於沙烏地阿拉伯完成首筆人民幣貸款

中國國防部15日宣布，中俄伊15日至19日將在阿曼灣舉行「安全紐帶」海上聯合軍事演習，此次演習共軍派出南寧號導彈驅逐艦，主要參加空中搜索、海上救援、海上分列式等演練，該演習由2019、2022年的「中伊俄海上聯演」發展而來。

中國官方聲稱，這次演習「有助於深化參演國海軍務實合作，進一步展示共同維護海上安全、積極構建海洋命運共同體的意願與能力，為地區和平穩定注入正能量」。

此外，中國國務院旗下中國進出口銀行昨日也宣布，已與沙烏地阿拉伯國家銀行成功落地首筆人民幣貸款合作，這也是該行與沙國金融機構間的首次合作，惟相關資金額度等細節並未披露。再稍早，伊拉克央行2月底也允許以人民幣直接結算該國對中國貿易，伊拉克官員指出，此前該國對中貿易一直以美元結算。

至於外交斡旋，中共外事辦主任王毅14日向印尼官員表示，沙伊對話是發展中國家通過自身努力解決地區熱點問題的成功範例。中國中東問題特使翟雋11日也到訪巴勒斯坦，指出北京將主持公道正義、積極勸和促談，「為推動全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題作出不懈努力」。

中國外交部發言人汪文斌昨並對此指出，翟雋在巴以之間穿梭斡旋，「得到地區國家和人民的高度讚賞和普遍歡迎」。汪文斌強調，中東是世界熱點問題最集中地區，「作為中東國家的好朋友，中國大陸在地區沒有私利，不搞小圈子，致力於熱點問題政治解決，始終是善意、可靠的斡旋者」。

沙烏地阿拉伯 北京 貸款

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