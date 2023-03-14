習普會後通話澤倫斯基？ 中外交部：與各方保持溝通

中國外交部發言人汪文斌。取自中國外交部網站

外媒報導稱，中國國家主席習近平計畫下周訪問俄羅斯並會見總統普亭 ，更計畫在之後與烏克蘭 總統澤倫斯基 進行俄烏戰爭以來首次通話甚至會面。對此，中國外交部發言人汪文斌14日回應表示，「目前我沒有可以發布的消息」，但他也說，中俄雙方在各層級保持密切溝通，另中方在烏克蘭危機上的立場是一貫、明確的，「中方同各方保持著溝通」。

對於外界關注習近平是否在習普會後，與澤倫斯基通話甚至會面，以及中國能為和平解決烏克蘭危機發揮什麼作用？汪文斌在14日的例行記者會上回應說，「我想分三個層次回答問題」。

他說，首先，中俄在各層級保持密切溝通，「關於你提到的事情（會見普亭），目前我沒有可以發布的消息。」

汪文斌接著表示，中方在烏克蘭危機上的立場是一貫、明確的，中方和各方保持著溝通。第三，在看待和處理國際地區熱點問題上，中方始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，根據事情本身的是非曲直，堅持致力於推動通過外交談判等方式和平解決衝突，在烏克蘭問題上也一樣。

他重申，前不久，中方發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、停止單邊制裁等12條主張，核心就是勸和促談。中方願以此為基礎，和國際社會一道，繼續致力於為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。