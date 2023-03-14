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習普會後通話澤倫斯基？ 中外交部：與各方保持溝通

記者陳政錄／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。取自中國外交部網站
中國外交部發言人汪文斌。取自中國外交部網站

外媒報導稱，中國國家主席習近平計畫下周訪問俄羅斯並會見總統普亭，更計畫在之後與烏克蘭總統澤倫斯基進行俄烏戰爭以來首次通話甚至會面。對此，中國外交部發言人汪文斌14日回應表示，「目前我沒有可以發布的消息」，但他也說，中俄雙方在各層級保持密切溝通，另中方在烏克蘭危機上的立場是一貫、明確的，「中方同各方保持著溝通」。

對於外界關注習近平是否在習普會後，與澤倫斯基通話甚至會面，以及中國能為和平解決烏克蘭危機發揮什麼作用？汪文斌在14日的例行記者會上回應說，「我想分三個層次回答問題」。

他說，首先，中俄在各層級保持密切溝通，「關於你提到的事情（會見普亭），目前我沒有可以發布的消息。」

汪文斌接著表示，中方在烏克蘭危機上的立場是一貫、明確的，中方和各方保持著溝通。第三，在看待和處理國際地區熱點問題上，中方始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，根據事情本身的是非曲直，堅持致力於推動通過外交談判等方式和平解決衝突，在烏克蘭問題上也一樣。

他重申，前不久，中方發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、停止單邊制裁等12條主張，核心就是勸和促談。中方願以此為基礎，和國際社會一道，繼續致力於為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

烏克蘭 澤倫斯基 普亭

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