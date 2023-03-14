我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Meta再裁1萬人 示警經濟不確定性持續數年

美國2月CPI年增6% 通貨膨脹持續降溫

李強召開中國國務院常務會議 新一屆政府全面履職

記者陳政錄／即時報導
中國新任國務院總理李強昨出席記者會，回答記者提問。（新華社）
中國新任國務院總理李強昨出席記者會，回答記者提問。（新華社）

在中國全國兩會閉幕後，中國國務院總理李強於14日，首次主持召開新一屆國務院第一次常務會議。據央視報導，會議研究中國國務院機構設置有關工作，討論《國務院工作規則（修訂稿）》，新一屆國務院開始全面履職。

據央視新聞，會議強調，新一屆政府要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入學習領會習近平重要講話和「全國兩會」精神，認真抓好貫徹落實。

會議強調，中國國務院首先是「政治機關」，必須旗幟鮮明講政治，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。要堅持守正創新，大興調查研究之風，創造性地把各項任務抓實抓好，要增強「一盤棋」意識，團結共事、合力干事，協同高效開展工作。

據報導，根據《黨和國家機構改革方案》，和人大審議批准的國務院機構改革方案，今日會議審議通過了務院直屬特設機構、直屬機構、辦事機構、直屬事業單位、部委管理的國家局設置，指出要確保改革期間各項工作正常運轉、有序銜接，並以此為契機推動有效市場和有為政府更好結合。

會議還討論了新修訂的《國務院工作規則》，強調維護中共黨中央權威和集中統一領導，要堅持科學民主決策，堅持依法行政，推動政府工作規範有序高效運轉，以及不斷推進廉潔政府建設等。

央視報導稱，會議還研究了其他事項。

另，中國全國人大微信公眾號14日公布常務委員會任命名單，任命劉俊臣、郭振華、何新、胡曉犁、歐陽昌瓊為第十四屆中國全國人大常委會副秘書長。

國務院 全國兩會 習近平

上一則

大熊貓坐著喝飲料？ 廣州動物園「雅一」這招讓遊客讚聰明

延伸閱讀

習近平罕見提及連任問題 「絕不辜負人民重托」

習近平罕見提及連任問題 「絕不辜負人民重托」
斡旋停戰？傳習近平將視訊澤倫斯基 俄烏戰以來首次

斡旋停戰？傳習近平將視訊澤倫斯基 俄烏戰以來首次
鼓勵台企到陸發展 李強：兩岸同胞一家人

鼓勵台企到陸發展 李強：兩岸同胞一家人
白宮國安顧問：中國兩會後 拜登擬與習近平通話

白宮國安顧問：中國兩會後 拜登擬與習近平通話

熱門新聞

網友在廣西偶遇邊界與海洋事務司副司長趙立堅​​​。（取材自微博）

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

2023-03-10 12:22
習近平（左）11日與李克強（右）握手。路透

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

2023-03-11 10:58
內地媽媽帶女兒在香港公立醫院就醫，收到「震撼帳單」。（取自小紅書）

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

2023-03-06 14:24
左起：薄熙來、汪洋、胡春華。(美聯社檔案照)

薄熙來、汪洋、胡春華…兩會10年只剩「一習身影」

2023-03-10 15:08
網紅「安福路小公主」首度回應質疑，給自己外貌打90分，對惡評不在意。媒體還曬出她年輕時的照片。（取材自快科技）

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

2023-03-06 04:00
李冬菊。（取材自大象新聞）

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

2023-03-11 08:03

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年
非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓

非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓