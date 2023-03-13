中國兩會換屆 官媒再提有領導人主動退位「高風亮節」

中國新一屆政府換屆完成。圖為李強（左）獲選為國務院總理後，與連任國家主席的中共總書記習近平（右）握手。（新華社）

中共二十大之後，官媒新華社旋即發文指出有「一些黨和國家領導同志 」主動要求退下來，並讚譽他們「高風亮節」；如今「兩會 」換屆後，新華社再度發文指出，兩會換屆人事醞釀過程中，有黨和國家領導同志主動表示從領導崗位上退下來，並又以「高風亮節」形容。

新華社13日晚間刊出長文「擔當時代重任 創造新的偉業——新一屆國家機構和全國政協領導人員產生紀實」，當中揭露官方對這次兩會換屆的人事決策過程。內容指出，中共二十大閉幕後，黨中央對新一屆國家機構和全國政協領導人員產生問題進行專門研究，「在一定範圍內進行醞釀，聽取意見」。

在此基礎上，「黨中央明確，新一屆國家機構和全國政協領導人員人選的產生，要全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』」。

除了「政治關、廉潔關、形象關」等「政治標準」之外，具體的標準還有「新提名 人選一般應為1955年1月1日以後出生」、「新提拔的黨員領導幹部要擔任正省部長級領導職務5年以上，適當考慮能夠幹滿兩屆的同志」

此外，文章還指出對二十屆中央領導機構人選進行個別談話調研的同時，也就新一屆國家機構和全國政協領導人員有關人選，當面聽取黨和國家領導幹部、正省部級、軍隊戰區級正職以上黨員主要負責人和其他十九屆中央委員的推薦意見和有關建議。具體的期間為2022年4月至6月，中共總書記習近平和中央有關領導幹部聽取了300多人的意見建議。

就成果來看，文章指出新一屆國家機構和全國政協領導人員中，有女性6名、少數民族7名、黨外人士18名；新一屆全國人大常委會、國務院、全國政協領導人員平均年齡分別為65.4歲、61.7歲、65.3歲。其中30人為新提名、20人為繼續提名或轉任，「既增添了一批綜合素質和作風形象好的幹部，又保留了一些領導經驗豐富的同志」。