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論美中脫鉤 李強：合作大有可為 打壓對誰都沒好處

記者黃雅慧、賴錦宏／北京即時報導
中國國務院新任總理李強（左二）出席記者會並回答中外記者提問。（新華社）
中國國務院新任總理李強（左二）出席記者會並回答中外記者提問。（新華社）

中國國務院總理李強13日在第14屆全國人大一次閉幕會後記者會當中，回應中美關係指出，中美兩國「脫鈎」的論調有時候還比較熱，但不知到底有多少人在這種炒作中真正受益。他說，中美經濟「你中有我、我中有你」，彼此都從對方的發展當中受益。「中美可以合作，中美應該合作，中美合作大有可為，圍堵打壓對誰都沒有好處。」

對於中美關係具體問題，李強說，先前秦剛在外長記者會上已做全面闡述，不多做重複。他認為當前重要的是，要把習近平與拜登去年11月會晤達成的一系列共識轉化為具體行動與實際方案。

李強表示，中國改革開放45週年，改革開放在中國，也影響世界。他指出，從一些現象來看，中國依然是外資的聚集地。他引用數據表示，去年中國實際利用外資1,890多億美元，相較疫前還多500多億美元，說明中國依然是全球投資高地。

李強強調，對外開放是基本國策，不管外部形勢發生何種變化，一定堅定不移向前推進。

李強特別提及中國國際進口博覽會，他說該展會是中國主動向世界開放市場，與世界發展機遇的重大舉措。進博會已在上海連辦五屆，疫情下都沒有中斷。去年有127個國家，2800多家企業參展，參展面積35萬平方公尺，這充分說明，開放中國大市場是世界各國企業發展大機遇。

李強表示，今年陸方將對接高標準國際規則，中國門會越開越大，環境越來越好，服務越來越優。他喊話，「開放的中國、發展的中國，歡迎大家來投資興業！」

最後，李強以他在上海任職經驗為例，他說自身很長時間在上海工作，有7萬多家外資企業，也有很多機會與包括美資的外資交流，他們都說看好上海、看好中國，世界應該合作，認為合作才能共贏，表明中美可以合作、應該合作，中美合作大有可為，唯獨打壓對誰都沒好處。

李強 投資 國務院

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